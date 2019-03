Nu kommer grænsekontrollen under tag

Arbejdstilsynet har flere gange udstedt kritik om arbejdsforholdene ved grænsekontrollen. Nu forbedres det endelig - fire kontrolbokse sættes op så personalet kan stå i læ for regn og blæst.

Læs også Ny finanslov på plads: Styrket grænsekontrol og bedre forhold for personale

Efter knap 16 måneders ventetid sker det. Fire kontrolbokse sættes op ved grænseovergangene for at forbedre arbejdsvilkårene for politi og hjemmeværn, der fører grænsekontrol.

Aftalen om opsætning af kontrolboksene blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti den 8. december 2017. Her blev det aftalt, at der skal sættes kontrolbokse op ved grænseovergangene ved Kruså, Padborg og Frøslev. Søndag morgen blev den første sat op.

Med opsætning af boksene får medarbejderne ved grænsen mulighed for at føre kontrol med tag over hovedet. De forbedrede arbejdsforhold sker efter påbud fra Arbejdstilsynet.

Kritik fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet besøgte Udlændingekontrolafdelingen ved den dansk-tyske hele seks gange i 2018. Det førte til i alt 12 påbud og afgørelser, og kritikken lød blandt andet på risiko for påkørsel under kontrolarbejdet og træk og kulde på arbejdspladsen ved grænsen.

- Ved Padborg grænseovergang stod ansatte ude ved vejen, når de havde vinket biler til kontrol, hvor biler og lastbiler kørte tæt forbi, med risiko for at blive ramt, skrev Arbejdstilsynet blandt andet på baggrund af besøg ved de tre grænseovergange i april og juni 2018.

Læs også Kraftig kritik af arbejdsmiljøet på grænsen

Men de kritikpunkter vil kontrolboksene altså råde bod på. Samtidig bliver der bedre adgang til de IT-systemer, personalet benytter i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol.

De tre første kontrolbokse bliver sat op søndag - én i Padborg og to i Frøslev. I alt kommer fire kontrolbokse op langs grænseovergangen. Det forventes, at den sidste, der skal stå i Kruså, bliver sat op i løbet af april.