Nu kommer strandede smågrise endelig afsted

Grise var strandet i Padborg på grund af nye transportregler. Fødevarestyrelsen afviser kritik af kontrol.

600 smågrise er nu endelig på vej til Polen. Grisene var ellers strandet hos Brdr. Jacobsen Eksportstald i Padborg, hvor de ankom i en lastbil onsdag morgen. Og der var udsigt til, at de skulle blive i eksportstalden i dagevis.

Efter planen skulle grisene ellers flyttes direkte over i en anden lastbil, der skulle køre dem til Polen. Men det tillod Fødevarestyrelsen ikke, fordi der stod et andet navn på forvognen, end der stod i logbogen. Til stor frustration i Padborg.

- Der var optimale forhold for grisene i vognen, men Fødevarestyrelsen ville ikke godkende den. Nu har vi fundet en bil med det firmanavn, der passer til logbogen, så grisene er sendt afsted. Så er der til gengæld nogle andre grise, der må vente, siger Paul Erik Jacobsen.

Ryster på hovedet

Den bil, der skulle have kørt med grisene, er nu kørt tom hjem til Polen. Ved at finde en anden bil slipper grisene for at vente på, at der blev lavet og godkendt en ny logbog.

Det ville tage to dages sagsbehandling, og dermed risikerede grisene at skulle blive i eksportstalden indtil efter weekenden. Stalden er kun beregnet til højst 12 timers ophold, for der er ikke så meget plads.

Det er en katastrofe for dyrevelfærden Paul Erik Jacobsen, Brdr. Jacobsen Eksportstald

- Jeg ryster på hovedet. Det er en katastrofe for dyrevelfærden, at fødevaremyndighederne skal bruge to arbejdsdage til at kontrollere en tur, de har kontrolleret i forvejen. Bare fordi der står et "forkert" navn på forvognen, siger Paul Erik Jacobsen.

Fødevarestyrelsen: Nødvendig kontrol

Ifølge Fødevarestyrelsen er målet ellers at beskytte dyrene. Fra 1. juli og året ud skal styrelsen lave stikprøvekontrol af 250 grisetransporter om måneden, og der er sådan en kontrol, der er udført i Padborg.

Logbogen skal sendes ind senest to dage før transporten. Ud fra logbogen skal styrelsen blandt andet vurdere, om eksportøren planlægger at køre med overlæs, så grisene får for lidt plads.

Vi skal have reel mulighed for at gennemføre en ordentlig kontrol Camilla Brasch Andersen, kontorchef i Fødevarestyrelsen

- Det er vigtigt at vide på forhånd, hvem der skal køre med grisene og i hvilken vogn. Vi skal have logbogen to dage inden transporten, så vi får reel mulighed for at gennemføre en ordentlig kontrol af, om dyrevelfærdsreglerne kan overholdes under en lang transport, siger Camilla Brasch Andersen, som er kontorchef i Fødevarestyrelsen.

Politisk vedtaget

Kravet om, at logbogen skal afleveres senest to dage inden afgang, blev vedtaget før jul af VLAK-regeringen og DF. De nye regler kom efter en sag, hvor flere firmaer overtrådte reglerne om transporttid og arealkrav.