Jubel over feriecenter: - Nu kommer vi ud af finanskrisen

Folk flytter fra Nordals, og boliger rives ned i stort tal. Byggeriet af nyt feriecenter kan blive vendepunkt for det trængte område.

Det er gået ned ad bakke for Nordals i de senere år. I takt med et faldende antal job er mange flyttet fra området, og boligblokke er revet ned.

Men nu lysner det med nyheden om Nordals Ferieresort. Projektet puster 1,3 milliard kroner ind i et trængt område, og det modtages med jubel.

- Vi er fantastisk lykkelige. Centret giver Nordals 200 til 300 nye job, og samtidig kommer der et par hundredetusinde turister, der vil betyde fantastisk meget for omsætningen i vores butikker, siger Jens Ove Hansen, som er formand for Nordborg Lokalhistoriske Arkiv.

Der kommer blandt andet et vandland, 500 feriehuse og en strand med promenade og havbad.

Ud af finanskrisen

Han har fulgt den nordalsiske udvikling gennem mange år, med op- og nedture. Gennem 44 år som medarbejder på rådhuset i Nordborg oplevede han to kommunesammenlægninger.

Med feriecentret tror vi, at vi kommer helt ud af finanskrisen Jens Ove Hansen, formand for Nordborg Lokalhistoriske Arkiv

- Området er vokset i takt med Danfoss og senere Linak. Men hvis man ikke har job dér, skal man som regel køre langt for at komme på arbejde. Siden finanskrisen har der været færre job i området. Derfor er mange flyttet herfra, men med feriecentret tror vi, at vi kommer helt ud af finanskrisen, siger Jens Ove Hansen.

Her er vi self made

Linak Holding og Bitten & Mads Clausens Fond investerer hver en kvart milliard kroner i Nordals Ferieresort. De låner resten af pengene, bortset fra 100 millioner kroner fra Sønderborg Kommune.

Vi har altid skabt vores egen vækst, for der er ikke kommet nogen udefra og hjulpet os Jens Ove Hansen, formand for Nordborg Lokalhistoriske Arkiv

Jens Ove Hansen ser det som typisk og glædeligt, at det i høj grad er lokale penge fra Linak og Danfoss-familien, der nu løfter området.

- Her i området er man self made, vi har altid skabt vores egen vækst, for der kommer ingen udefra og hjulpet os. Samtidig har vi et stort, globalt udsyn gennem Danfoss og Linak. Jeg har dybt respekt for, at ejerne vil investere så mange penge her, hvor de er vokset op, siger Jens Ove Hansen.

Centerbyer lider

Området trænger i høj grad til gode nyheder, siger Poul Erik Thomsen, som er tidligere chefredaktør på JydskeVestkysten og politisk kommentator hos TV SYD.

- I Nordborg har der ikke været behov for nye boliger i de senere år, tværtimod har man revet boliger ned. Nordborg plejede at være centrum i Nordals Kommune, men nu deler byen skæbne med andre tidligere centerbyer, mens Sønderborg og andre købstæder blomstrer, siger Poul Erik Thomsen.

Appelsin i turbanen

Derfor er nyheden om feriecentret meget velkommen.

Folk uden for Als må være grønne af misundelse Poul Erik Thomsen, politisk kommentator, tidligere avisredaktør

- Det er den berømte appelsin i turbanen. Feriecentret kan blive dén afgørende saltvandsindsprøjtning, som Nordals har brug for. Og det er jo ikke overraskende, at pengene kommer fra Bent Jensen og Peter Mads Clausen. De har kastet deres kærlighed på hjemegnen i et omfang, hvor folk uden for Als må være grønne af misundelse, siger Poul Erik Thomsen.