Ærgerlig Haderslev-borgmester: Nu lægger vi os i selen

Haderslev Kommune er ikke længere så populær hos det lokale erhvervsliv, som den har været, viser en ny undersøgelse fra Dansk Industri.

Med en tilbagegang på tyve pladser på Dansk Industris (DI) årlige undersøgelse af danske kommuners erhvervsklima ryger Haderslev ned på en samlet 53. plads ud af 93 undersøgte kommuner.

Især på to parametre går kommunen tilbage.

Det gælder kategorien ”Kommunens image”, som handler om at holde fast i og trække nye virksomheder og borgere til, hvor Haderslev i år ligger på en 83. plads.

Vi ærgrer os over det, og vi vil lægge os i selen for at rette op på det image. H. P. Geil, borgmester, (V), Haderslev

Desuden har den overordnede vurdering af erhvervsvenligheden også lidt et alvorligt knæk – fra sidste års 29. plads er Haderslevs popularitet som en erhvervsvenlig kommune faldet til en 53. plads.

Og lige præcis de adspurgte virksomheders vurdering af erhvervsvenligheden vejer tungt i det samlede resultat. Et resultat, som Haderslevs borgmester, H. P. Geil (V), ikke er tilfreds med.

- Vi ærgrer os over det, og vi vil lægge os i selen for at rette op på det image. Vi arbejder nemlig hårdt på at gøre det attraktivt at være virksomhed her i kommunen, siger han til TV SYD.

- Vi har blandt andet slettet gebyrer for byggesagsbehandling for erhvervslivet, og vi har afsat 5,2 millioner kroner til en markedsføringskampagne, som vi mener vil have en positiv effekt.

Hos formanden for DI Sønderjylland, Erling Duus, ærgrer man sig over, at Haderslev og også Tønder nu ligger under middel i DIs undersøgelse og får bundkarakter i forhold til Aabenraa og Sønderborg kommuner.

- Det er en skam, at Haderslev samlet set er endt med at ligge under middel blandt de 93 kommuner, som er med i DI’s undersøgelse. For jeg ved, at kommunen arbejder meget på at gøre det godt for virksomhederne i kommunen, siger Erling Duus til TV SYD.

Kategorien "Kommuners image" beskriver virksomheders tilfredshed med kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere og nye virksomheder til kommunen, og der er fire statistiske indikatorer, der viser, i hvor høj grad det lykkes at tiltrække nye borgere og virksomheder.

Herunder kan du se, hvordan de 14 kommuner i Syd- og Sønderjylland klarer sig i DIs undersøgelse i 2018 sammenlignet med 2017.