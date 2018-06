Nu ligger det fast: TM Tønder rykker ned

TM Tønder kommer trods protester ikke til at spille om en plads i Danmarks bedste herreliga i håndbold næste sæson.

Glæden var stor, da TM Tønder sidste år kvalificerede sig til at spille i håndboldligaen.

Men resultaterne var ikke med klubben. Den stod til nedrykning fra ligaen til næste år. Men TM Tønder øjnede en mulighed for at blive i håndboldligaen, da HC Midtjylland gik konkurs. For ifølge TM Tønder burde konkursramte HC Midtjylland efterlade en plads, så Tønder kunne indtræde i kvalifikationsspillet, så de skulle spille om at blive i ligaen i stedet for at rykke direkte ned.

Dette blev afvist af Dansk Håndbold Forbund, der henviste til ligareglementets regler.

Herefter gik TM Tønder til DHF’s Appelinstans, der stadfæstede afgørelsen. Derefter endte sagen hos Danmarks Idrætsforbund, der nu også slår fast, at TM Tønder er rykket ned som følge af den 14. plads, klubben indtog i turneringens første fase, skriver DHF på sin hjemmeside.

Ifølge afgørelsen berettiger HC Midjyllands konkurs, der skete i tuneringens anden fase, ikke, at TM Tønder kan træde ind i turneringen igen.