Nu ligger ruterne fast: Her kommer Royal Run forbi

Ruterne til kronprins Frederiks fødselsdagsløb den 21. maj ligger nu fast. Se dem her.

Når de mere end 5.000 løbere fejrer kronprins Frederik i Esbjergs gader 2. pinsedag, bliver der rig mulighed for publikum til at heppe på dem.

Onsdag er de endelige ruter på begge distancer, 1 mile og 10 km, offentliggjort, og den lange distance er tilrettelagt, så løberne kommer forbi Esbjergs vartegn.

- Jeg synes, ruten fint viser, hvad byen står for både kulturelt og erhvervsmæssigt, mener Carsten Fruergaard, formand for Esbjerg Atletik og Motion.

Start og mål samme sted

Udgangspunktet for begge distancer er placeret på Gl. Vardevej ved byens idrætsmekka Blue Water Arena. Hele dagen vil der være Royal Run fest i Vognsbølparken, der ligger lige ved start og mål.

Begge ruter har start og mål på Gl. Vardevej ved stadion, hvor den korte rute går nordpå og vender 60 meter før krydset ved Parkvej/Spangsbjerg Kirkevej for at returnere til målstregen ved Blue Water Arena. 10 km-ruten går sydpå ad Gl. Vardevej og drejer til højre ad Grådybet for at fortsætte ud til Svend Wiig Hansens skulptur Mennesket ved Havet eller De 4 hvide mænd, som de bliver kaldt i folkemunde.

Derefter går ruten ned om byens aktive havn, der med bl.a. fem olieboreplatforme er et af de vigtigste knudepunkter for dansk olie- og gasindustri, og videre over Julius Bomholts Plads på vejen tilbage til målet på Gl. Vardevej.

- Der er mulighed for god support til løberne. Specielt på den korte distance på Gl. Vardevej, hvor der ikke er langt den ene og anden vej. Som løber vil man aldrig føle sig alene, fordi der hele tiden sker noget på ruten. Det giver noget gejst til løberne, siger Carsten Fruergaard til TV SYD.

Håber på mange tilskuere langs ruten

Den lange rute deler noget af strækningen med sidste års halvmaraton, men også kun dele af den.

- Ruten er ikke genbrug, slår han fast.

Esbjerg Atletik og Motion har en trofast hjælperskare på rundt regnet 110 personer i sving ved arrangementet, der skal guide foreløbigt 5.340 løbere gennem gaderne. Atletikformanden har store forhåbninger til publikumsdeltagelse.

- Tommelfingerregelen er, at der kommer 2 ½ gang deltagerantallet og kigger på. På grund af prinsens deltagelse, kan man jo både håbe og forvente, at der kommer flere denne gang, siger han.

Bag Royal Run står DIF, DGI og Dansk Atletik Forbund. Royal Run arrangeres i regi af “Bevæg dig for livet” - Danmarks største idrætsvision, som støttes af Nordea-fonden og TrygFonden. TV 2 er mediepartner på Royal Run.

Fakta om Royal Run i Esbjerg

Dato: Mandag 21. maj 2018 (2. pinsedag)

Distancer: One Mile (1,609 km) og 10 km

Tilmelding og information:

Tilmeldte: 5.340 i alt (2.250 tilmeldt 10 km-ruten og 3.090 tilmeldt milen)

Det bedste i hver by

Royal Run deltagere i hele landet kan glæde sig til at opleve Danmarks fem største byer på ruter, der samler alt det bedste fra hver by.

- Vi er stolte over, at arrangørerne af Royal Run i de fem byer har skabt så flotte ruter rundt i hver deres by. Der er både tænkt på, at løberne undervejs skal have en unik oplevelse i stemningsfyldte omgivelser - og samtidig udgør Royal Run et vindue til at vise byens vartegn og særpræg frem. Aalborg bugner af nye kulturcentre, som løberne passerer, i Aarhus runder de Marselisborg, i Esbjerg løber 10 km-deltagerne ud forbi Mennesket ved Havet, i Odense går ruten gennem bykernens smalle gader, og i København / Frederiksberg er der lagt op til en sightseeing af de helt store, udtaler direktør i Dansk Atletik Forbund, Jakob Larsen, i en pressemeddelelse.

Sådan ser Royal Run-ruterne i Esbjerg 21. maj ud.