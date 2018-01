Nu må børn arbejde mere

En ændring i reglerne for unges arbejde betyder, at unge helt ned til 13 år nu må arbejde i flere butikker end tidligere.

13-årige på jagt efter et fritidsjob kan nu sende en ansøgning til endnu flere virksomheder.

Fra 1. januar kan restauratører og butiksindehavere ansætte 13-årige til at stå bag kassen og udføre lettere ekspeditionsarbejde. Tidligere måtte unge i alderen 13 og 14 år kun arbejde i mindre forretninger.

Ændringen i reglerne:

Før lød punkt tre således: Lettere ekspedition i mindre forretninger såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger. Den hedder nu: Lettere ekspedition i forretninger, restauranter mv. Det er punkt tre i et bilag til bekendgørelsen om unges arbejde, der er ændret.Før lød punkt tre således:Den hedder nu:

- Før måtte de unge kun arbejde med lettere ekspedition i små forretninger, som eksempelvis et bageri. De kunne til gengæld ikke blive ansat i en bagerafdeling, der lå i et supermarked, fordi forretningen så bliver for stor – også selvom det var nøjagtig den samme type arbejde, de skulle lave, siger Anette Lerche, kontorchef ved Arbejdstilsynet.

Nu er det ikke længere virksomhedens art eller størrelse, der bestemmer, hvor de 13- og 14-årige må arbejde. Men de må fortsat kun stå for det, man kalder ”lettere ekspedition”. Det vil sige, at de kan udlevere de varer, som en kunde beder om og tage imod penge – altså kasseekspedition.

- Arbejdet skal være forudsigeligt, enkelt og overskueligt. Samtidig skal der være en uproblematisk kontakt med kunderne. Det er alt sammen arbejdsgivernes opgave at sørge for det. Det er en konkret vurdering, om det arbejde, de unge udfører, betegnes som ”lettere ekspedition".

Der gælder stadigvæk de samme regler for arbejdstider som før. De unge må hellere ikke arbejder steder, hvor der serveres alkohol.