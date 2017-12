Nu må du sætte ild til raketterne

27. december er en festdag for fyrværkerielskere. Det er nemlig dagen hvor du må begynde skyde krudt af – hvis det ellers er lovligt.

Raketter, batterier, heksehyl og romerlys. Det hele må du sætte ild til i dag. Men vær opmærksom på, om dit fyrværkeri er lovligt.

- Alt fyrværkeri, der bruges i Danmark, skal være godkendt. Det kan man se på CE mærket, og så skal brugsanvisningen være på dansk, siger Morten List Christensen, der er SSP-konsulent i Esbjerg Kommune

Det er ikke lovligt at tage fyrværkeri købt i udlandet med ind i DK. Heller ikke selv om det ligger på hylderne i Tyskland. SKAT kontrollerer i disse dage. Så lad være. For din egen og for andres skyld #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 27, 2017

I disse dage er politiet særligt opmærksomme på ulovligt fyrværkeri, og opfordrer til, at man ringer til dem, hvis man har kendskab til ulovligt fyrværkeri

- Vi vil gerne have besked om det, hvis der er noget på lukkede facebookgrupper, og vi vil gerne have besked om det, hvis der er nogle, der sælger krysantemumbomber, så vi har mulighed for at få det væk, inden det gør skade, siger Christian Østergaard, der er specialkonsulent ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

I dag startede salget af fyrværkeri i Tyskland, men selvom det ligger på hylderne i de tyske forretninger er ulovligt i Danmark. Derfor var tolderne også på jagt ved grænsen efter ulovligt fyrværkeri i dag.

- Vi har sager i løbet af hele året, men det er klart her op til nytår, der den ulovlige indførsel størst, siger Henrik Kold, der er funktionsleder ved Told i Padborg.

Og så har Christian Østergaard et særligt budskab til de fyrværkeriglade mænd.

- Vi har brug for, at fædrene er rigtig gode rollemodeller - både over for egne børn og overfor andres børn. Så vi kommer ind i 2018 med alle ti fingre, hørelsen og synet i behold.

Det er tilladt at fyre fyrværkeri af til og med den 1. januar.