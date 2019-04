To år efter tabt slag: Nu prøver vi med endnu højere vindmøller

Borgergruppe i Rejsby vil opføre 185 meter høje vindmøller. Lokal protestgruppe og byrådspolitikere sagde ellers nej tak for to år siden. Informationsmøde onsdag.

En gruppe af vindmølle-venner fik for to år siden klart nej til et stort projekt. Både fra lokale beboere og fra et flertal i Tønder og Esbjerg byråd. Men nu prøver de igen.

- Vi har ændret meget på hele projektet. Vi har blandt andet gjort op med modellen fra sidst, hvor få lodsejere fik for meget og mange fik for lidt, siger Preben Nissen.

De (vindmøllerne, red.) vil med en mio. kr. om året kunne bidrage rigtigt meget til at udvikle lokalområdet. Svend Ole Gammelgaard, formand for borgergruppen RVB

Penge til lokalsamfundet

Han er en af hovedpersonerne. Dengang og nu. Næstformand i RVB - Foreningen til fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns sogne.

- Vi er knap 250 medlemmer, som ønsker de her vindmøller, for de vil med en mio. kr. om året kunne bidrage rigtigt meget til at udvikle lokalområdet, siger formanden for RVB, Svend Ole Gammelgaard.

Han peger også på, at fire sogne - de tre nævnte sogne samt Roager - vil modtage et éngangsbeløb på 2,5 mio. kr.

Fra 48 til 18 møller

Det er uundgåeligt at sammenligne det nye projekt med det projekt, der fik et klart nej tak for godt to år siden.

Sådan ser planen ud - i en ét-sides version. Der er omkring 50 husstande indenfor de angivne 1.720 meter.

Nu er planen 18 vindmøller i et område mellem Frifelt og Rejsby. Haved Vindmøllepark.

Dengang var der planlagt 48 vindmøller med 29 i Tønder Kommune og 21 i Esbjerg kommune. Danmarks største vindmøllepark på land.

Læs også Modstandere af vindmøllepark: Åh nej, ikke nu igen

Endnu højere

Nu taler vi om 185 meter høje vindmøller. Dengang 150 meter. Men de færre møller vil kunne producere det samme: Mere end det årlige forbrug i hele Tønder kommune.

Vindmøllevenner vil - som sidste gang - opføre parken i samarbejde med selskabet Vattenfall.

Vindmølleparken er budgetteret til at koste 630 mio. kr. Den vil ikke modtage offentlige tilskud.

Vi har nytænkt planerne og arbejder nu på at få mest mulig lokal ejerskab af vindmøllerne. Preben Nissen, næstformand i vindmølleforeningen RVB

Lokal opbakning?

Onsdag har foreningen indkaldt til informationsmøde - ikke at forveksle med et debatmøde for og imod vindmøller, som foreningen understreger.

- Vi har nytænkt planerne og arbejder nu på at få mest mulig lokal ejerskab af vindmøllerne og skaffe flest mulige midler til den lokale og kommunale landdistriktsudvikling, så vi håber meget, at vi denne gang får opbakning, siger næstformand i RVB Preben Nissen.

Mødet finder sted på Rejsby Europæiske Efterskole kl. 19.00.

03:10 TV SYD 1.3.2017: Tirsdag besluttede byrådet i Tønder, at man droppede planen om 29 vindmøller tæt på Roager og Rejsby. Det glæder 'De Bekymrede Naboer', der i månedsvis har kæmpet mod vindmølleparken. Luk video

Herover kan du se udsendelsen i TV SYD den 1. marts 2017, efter et flertal i Tønder byråd havde sagt nej tak til vindmølleprojektet. Nu prøver foreningen først at overbevise de lokale om det nye projekt, inden den går til politikerne. Her godt to år efter det tabte slag.