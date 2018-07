Nu rammer varmen også søerne

Fisk bliver også sløve i varmen. Og det rammer put and take søen Nebel Sø, hvor omsætningen er faldet 20 procent.

De fleste af os drømmer måske om at være en fisk her i sommervarmen. Svømme rundt i vand og blive kølet ned. Men sådan har fiskene det faktisk ikke helt. Vandet er nemlig varmere, end hvad fiskene ønsker i de her dage.

- Søerne har det varmt. Normalt vil fisk helst have 15 til 18 grader, hvis ikke en smule koldere. Men i de her dage har nogle søer 20 til 25 grader varmt vand, og det kan fiskene ikke lide. Derfor gemmer de sig på bunden af søen, fortæller Gitte Moelsby, der er bestyrer ved Nebel Sø, der er en put and take sø og ligger i Vester Nebel ved Esbjerg.

Det er trist, at der ikke er nogen gæster, der kommer og besøger os, fordi de desværre tror, at de ikke kan fange en fisk i sommervarmen. Gitte Moelsby, bestyrer, Nebel Sø

Det er ikke kun fiskene i Nebel Sø ved Esbjerg, der er ramt af varmen. Antallet af gæster er også stærkt faldende. Omsætningsprocenten er faldet med 20 procent.

- Jeg synes, det er et trist syn at kigge ud over søen. Dels er naturen helt brændt af, men det er også trist, at der ikke er nogen gæster, der kommer og besøger os, fordi de desværre tror, at de ikke kan fange en fisk i sommervarmen, siger Gitte Moelsby, der kender til flere put and take søer, der har været nødt til at lukke flere søer ned, mens temperaturerne er så høje.

Men det er faktisk ikke helt rigtigt, at man ikke kan fange fisk i varmen. Nebel Sø har nemlig valgt at åbne for nat- og morgenfiskeri.

- Vi håber, at folk stadig kommer og besøger, for det kan faktisk lade sig gøre at fange en fisk. De skal bare tidligt op om morgenen og afsted. Vi snakker omkring klokken fem om morgenen eller måske før eller om natten, fortæller Gitte Moelsby.

Læs også Drik tre liter væske, put ekstra salt på ægget - og andre varmeråd fra en overlæge