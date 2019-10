Nu rykker brandbilerne ud på tværs af kommunegrænser

Principbeslutningen blev taget i december 2018 efter krtik af flere konkrete situationer, hvor mandskab fra den nærmeste brandstation måtte se kolleger længere væk fra slukke brande.

Trekantens Brandvæsen dækker de seks kommuner Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen.

Indtil i går gav det sig somme tider udslag i, at der nogle gange blev tilkaldt hjælp fra den anden ende af kommunen, selvom der kunne holde en brandbil få kilometer derfra i en en anden af de seks kommuner.

Meningen med sammenlægningen af de seks beredskaber i 2016 var blandt andet at sikre et fleksibelt samarbejde mellem brandvæsnerne på tværs over kommunegrænserne.

- Det er nu langt om længe sat i værk. Det er en omstændelig proces at omorganisere 20 brandstationer og mere end 500 brandfolk. Nu får borgerne aassistance og hjælp fra den nærmeste brandstation, hvor vi hidtil har kørt på kryds og tværs, siger Jarl V. Hansen, beredskabsdirektør, Trekantområdets Brandvæsen.

Jarl V. Hansen, beredskabsdirektør, Trekantområdets Brandvæsen. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD