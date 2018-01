Hvis du vil eje en campingplads: To vestjyske pladser til salg

Hvis du går med en drøm om at blive campingfatter - eller mutter. Så er muligheden her nu. Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, så de kan sælge de statsligt ejede arealer med campingpladser.

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der gør det muligt at udstykke og sælge de statsligt ejede arealer med campingpladser. Der er tale om campingpladser og mindre campingarealer fordelt over hele landet, der hidtil har været drevet af private og kommuner.

I Syd- og Sønderjylland drejer det sig om Børsmose Camping og Vejers Camping. Desuden et statsejet areal ved Nymindegab Camping, som ejerne af campingpladsen får lov at købe.

Læs også To campingpladser ved Vestkysten skal sælges

Det drejer sig om i alt 14 campingpladser og fire mindre arealer, der er bortforpagtede til private og kommunale campingpladser. De fire mindre arealer forventes solgt til de nuværende forpagtere.

Læs også Staten vil sælge campingpladser til private

De resterende campingpladser og mindre campingarealer er fordelt over hele landet og ligger i tilknytning til statslige skov- og naturområder.

- Det er campingpladser i naturskønne omgivelser, og jeg er sikker på, at nye ejere kan udnytte den attraktive beliggenhed til at tiltrække endnu flere turister til områderne, samtidig med at der fortsat tages hensyn til naturen, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Salget af arealerne vil gå i gang straks efter lovens vedtagelse i 2018 og vil løbe over de kommende år.

Man kan følge med i salget af campingpladserne på www.nst.dk.

Campingpladser til salg: Børsmose Camping

Vejers Strand Camping

Tranum Klit Camping

Bunken Strand Camping

Rødhus Klit Camping

Svinkløv Camping

Tunø Teltplads

DCU-Flyvesandet Strand Camping

Marstal Camping

Høve Camping

DCU Camping Rågeleje

Sanddobberne Camping

DCU- Camping Nærum

Nordskoven Camping