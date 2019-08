Nu satser Region Midtjylland også på egen ambulancedrift

Ligesom Region Syddanmark, udvider Region Midt nu også sin egen ambulancedrift som et forskud på udbuddet næste år.

Fra september kan det være en af Region Midtjyllands egne ambulancer, der rykker ud, når borgere i fremtiden har brug for hjælp og behandling.

Regionen driver i forvejen fire akutlægebiler, men nu udvides antallet med tre ambulancer og en akutlægebil. Dermed vil en af ambulancerne og en lægeakutbil på Horsens Sygehus komme under regionens egen drift.

Dermed er første skridt taget mod at hjemtage endnu mere kørsel fra de tre private selskaber, der nu driver 66 ambulancer for regionen.

I 2020 kommer ambulancedriften i udbud igen, og inden da vil regionen indhente så mange erfaringer som muligt.

- Vi er kommet godt fra start med de østjyske akutlægebiler, som har kørt siden slutningen af 2018. Nu bliver det spændende at komme helt tæt på ambulancedriften, siger regionsrådsformand Anders Kühnau, Soc.dem, i en pressemeddelelse.

I øjeblikket ligger de samlede omkostninger for ambulancedriften på omkring 500 millioner kroner om året. Selvom oprustningen skal ifølge regionrådsformanden ikke skal ses som en kritik af de private ambulanceselskaber, så spiller økonomien en rolle.

- Vi er tilfredse med de nuværende leverandører, men ønsker at fremme konkurrence på området og sikre borgerne mest mulig sundhed for pengene, siger Anders Kühnau.

Flere regionale ambulancer under egen drift i Syd- og Sønderjylland

Region Midts udmelding om at få flere ambulancer på egne hænder, følger udviklingen i Region Syddanmark, der for to år siden overtog ambulancedriften i Vestjylland, Sønderjylland og på Fyn efter ambulanceselskabet BIOS gik konkurs i juli 2016.

Ambulancedriften i trekantområdet varetager stadig af selskabet Respons, der ejes af Falck.