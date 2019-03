Efter to måneders ventetid: Nu lander forlist kutter på byrådets bord

Strandet fiskerkutter strander på byrådets dagsorden i et lukket punkt.

Der er noget i gærde på Fanø, hvor fiskekutteren RI 534 James Robert har ligget på Fanøs kyst i snart to måneder, og selvom lokalpolitikerne gerne vil tale om det, så må de ikke.

På mandag er der møde i Økonomi- og Planudvalget, og her afslører et punkt på dagsordenen, at medlemmerne af udvalget skal behandle punktet Strandet fiskekutter ved Fanøs kyst. Punktet om kutteren er et lukket punkt, og derfor kan politikerne ikke fortælle, hvad det mere præcist handler om.

- Jeg synes, det er under al kritik, at det skal være Fanøs problem. Hvis det her var et strandet skib af en helt anden størrelse, kunne det jo knække kommunens økonomi, siger Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn, Alternativet, til TV SYD.

Læs også Folketingspolitiker: Minister bør se på sag om strandet spøgelsesskib Folketingspolitiker: Minister bør se på sag om strandet spøgelsesskib

Den forliste kutter drev i land på Fanøs kyst for cirka to måneder siden, siden da er den knækket over i to, men ingen har taget ansvaret og fjernet den. Det burde være ejerens opgave at få kutteren fjernet, men da selskabet, der ejer kutteren, er gået konkurs, ligger den der endnu.

- Jeg synes, vi taler om et myndighedssvigt, for søloven er klar, det er ejers pligt at fjerne vraget, siger Christian Lorenzen, Konservative.

Hvorfor fjerner I den ikke bare selv?

- Det må aldrig blive skatteborgernes ansvar at fjerne affald eller vrag. Hverken på Fanø eller landsplan, og søloven er klar, det er ejers ansvar at fjerne det, siger han.

Når Økonomi og Planudvalget har behandlet punktet om kutteren på mandag, bliver det sendt videre til et byrådsmøde mandagen efter. Først herefter kan offentligheden få at vide, hvad Fanø Kommune vil gøre.

Læs også Socialdemokrater: Få nu den kutter på land