Fiskeriminister: Nu skal danskerne spise snegle, skrubber og blæksprutter fra danske farvande

De danske farvande gemmer på flere fiskearter, end mange af os danskere kender til. Dem, skal vi til at spise, mener fiskeriminister og fiskeriformand.

På mange af de danske spiseborde bliver der serveret laks, ørred og torsk.

Men nu skal vi til at stifte bekendtskab med nye fisk, der faktisk ikke bor længere fra os, end de fisk mange af os danskere normalt spiser.

I stedet for kun at spise rødspætter, skal vi til at spise skrubber. I stedet for at eksportere alle de danske blæksprutter, skal vi til at beholde nogle af dem selv og servere dem på de danske tallerkner. Og i stedet for at sende alle Konksnegle til Frankrig og England skal den også spises af danske munde i Danmark.

Det er i hvert fald et ønske, som landets Fiskeriminister, Eva Kjer Hansen (V), har. I dag besøgte hun Naturpark Lillebælt for at se på alle de fiskearter, som de danske farvande - og især Lillebælt - gemmer på.

- Vi har 7000 kilometer kyststrækning i Danmark, og jeg mener, at vi danskere bør lære havet bedre at kende, siger Eva Kjer Hansen.

Landets Fiskeriminister, Eva Kjer Hansen (V), mødtes i dag med Bælternes Fiskeriforenings formand, Allan Buch. De mener begge, at danskerne skal begynde at spise mindre kendte fiskearter. Foto: "Jacob Schjødt-Pedersen, TV SYD"

Havet byder på ukendte fisk

Hun mødtes i dag med repræsentanter fra Naturpark Lillebælt og formanden for Bælternes Fiskeriforening. Efter en fisketur var ministeren med til at tilberede de fangede fisk, som Ising, skrubbe og Konksnegle, med kokken Francis Cardenau og Thomas Larsen, der er kok, forfatter og ekspert i dansk natur.

- Det har været så lækkert at smage alle de her fisk, og jeg har smagt fiskelever for første gang. Det var virkelig lækkert, siger Eva Kjer Hansen og fortsætter:

- Den her dag viser jo bare, at der er så mange lækre fisk i havet omkring os, som vi ikke kender til.

Der skal handles

Det er ikke kun Eva Kjer Hansen, der mener, at vi danskere ikke udnytter alle de muligheder, som de danske farvande byder på.

Den holdning har Bælternes Fiskerforenings formand, Allan Buch, også. Han mener, at vi er nødt til at kaste os over de mindre kendte fiskearter. For blandt andet torsken og rødspætten er stort set forsvundet ud af Lillebælt.

Vi er nødt til at gøre et eller andet for at overleve, for ellers så dør vi. Allan Buch, formand, Bælternes Fiskeriforening

- Vi kigger på alternative løsninger. Vi er nødt til at gøre et eller andet for at overleve, for ellers så dør fiskerierhvervet, siger Allan Buch, og han er overbevist om, at danskerne er klar til at sætte tænderne i blandt andet konksneglen og blæksprutter.

- Danskerne er meget nysgerrige, siger han og understreger, at det dog kræver udvikling, før danskerne for alvor kan finde de mindre kendte fiskearter i supermarkederne.

- De fiskere, der er tilbage i de indre farvande har ikke den økonomi, der skal til for at gå ud og investere i nye rejeseruser.

Det ønske bliver måske snart opfyldt. For Eva Kjer Hansen vil sætte gang i et initiativ, der skal udvikle fiskeriet af de ikke så kendte fiskearter.