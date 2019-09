2.900 elever på jagt efter en karriere: Nu skal de tage EUX

De 14-15-årige elever i 8. klasse i Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner bliver på tre dage stillet over for det svære valg. Hvilken uddannelse skal jeg tage? Svaret kan meget let være eux.

Eux. Bare tre bogstaver. Men for mange unge betyder de tre bogstaver meget for deres karriere. For deres fremtid.

- Jeg vil gerne være arkitekt, siger Thea Hansen.

Hun har valgt eux-tømrerlinjen, fordi hun har planer om at læse videre. Og har derfor brug for den gymnasiale del af eux-uddannelsen til at komme ind på arkitektskolen.

To i én: Praktisk og teoretisk

Men hun glæder sig samtidig over, at hun får tømmerfaget med i købet.

- Det er som at få to-i-én-uddannelse. Her kan jeg både få den boglige viden og samtidig få en masse praktisk erfaring, som jeg senere kan bruge. Jeg tror, mange arbejdsgivere vil synes godt om, at jeg har prøvet at have både en sav og en hammer i hånden, siger hun.

Thea Hansen og Clara Pedersen er glade for deres valg. De går på eux-tømrerlinjen. Foto: Finn Grahndin

Hvar er eux? Eux består af en erhvervsuddannelse, fx til gartner, kok, tandtekniker eller en af de andre uddannelser med eux, kombineret med en gymnasial eksamen. På eux skal du både have fag og undervisning, der hører til erhvervsuddannelsen, og fag på gymnasialt niveau. Du mister ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden eux. Men oven i får du en erhvervsfaglig studentereksamen, som udvider dine muligheder for at videreuddanne dig.

Svendebrev og studenterhue

Eux er fire-årig uddannelse, der populært sagt giver både et svendebrev og en studenterhue. Og netop den kombination er Frederik Møller Jensen fra Hjerting skole interesseret i.

- Det, at der er en studenterhue med, er vigtigt, siger han.

Han går i 8. klasse på Bryndum skole og vil gerne på eux-tømrerlinjen.

Elever på jagt efter den rette vej

Frederik Møller Jensen var i dag en af de 2.900 folkeskoleelever fra Vejen, Varde, Esbjerg og Fanø kommuner - fortrinsvis fra 8. klasse - der over to dage ser nærmere på erhvervsuddannelser. Det sker på Rybners Tekniske Skole i Esbjerg.

Mads Vejrup, elev på Østerbyskolen i Vejen, skulle lige prøve om murerskeen lå rigtigt i hans hånd. Foto: Finn Grahndin

De fik masser af viden og praktiske øvelser via konkurrencer og quizzer.

- Prøv at sætte den her knagerække op. Den skal være i vater. Vi tager tid, lød udfordringen til de unge på tømrerlinien.

Lønnen kan være god

Ved eux-standen var der gang i en kahoot-quiz.

"Hvor meget tjener en elektriker i gennemsnit?", lød et af spørgsmålene. Den skjulte pointe var vist at fortælle, at håndværkere ofte tjener lige så godt - eller mere - som akademikere.

To dage med erhvervsuddannelser. De unge bliver her præsenteret for et alternativ til gymnasie-muligheden. Foto: Finn Grahndin

Eux er en kun 4-5 år gammel uddannelse. Der går knap 100 eux-elever på Rybners. der er plads til flere.

- Det er vigtigt for os at vise de unge, der kommer her, hvad eux kan tilbyde, siger underviser på eux-linjen på Rybners, Henrik Zidoree.

Den rigtige kombination

Der er her 9 linier at vælge imellem. På eux business eller eux teknisk.

Mange af de 14-15-16-årige unge ved forståeligt nok slet ikke, hvad de vil. Andre er hurtig klar til at tage fat på deres uddannelsesmæssige fremtid. Som Signe Krogh Hansen, 14 år, der går i 8. klasse på Hjerting skole i Esbjerg.

- Jeg vil gerne på eux. Det lyder som den helt rigtige kombination for mig, siger hun.

