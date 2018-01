Nu skal det være slut med forbudte fisk

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen erkender, at der har været for lidt styr på tilladelser og opsyn med de dansk havbrug.

- Bedre sent end aldrig. Der er en lang reaktionstid fra ministeren, men det er vel også udtryk for, at man tager det alvorligt og har brugt tid til at undersøge forholdene.

Sådan lyder kommentaren fra formanden Danmarks Sportsfiskerforbund, Werner W. Hansen, der nu kan se frem til, at ministeren vil have ryddet op i branchen, så der ikke bliver opdrættet fisk, som der ikke er tilladelse til.

Det er sagen om ulovlig opdræt af sølvlaks hos Hjarnø Havbrug, der sætter gang i det, som Miljø- og Fødevareministeriet selv kalder en kulegravning.

Omkring 200 sølvlaks slap i efteråret ud fra havbruget. Det fik Danmarks Sportsfiskerforening til at gøre opmærksom på, at reglerne ikke blev overholdt, og at det kommunale tilsyn med havbrug ikke var godt nok.

Ifølge Fødevarestyrelsen har havbruget kun tilladelse til at importere æg fra sølvlaks, men har manglet tilladelse til at opdrætte arten, der ikke er hjemmehørende i dansk farvand.

- Vi synes, det er meget positivt, at ministeren tager sagen alvorligt og tager fat på, hvordan myndighederne generelt håndterer sager omkring havbrug, siger formand for sportsfiskerne, Werner W. Hansen, til TV SYD.

Initiativet fra Esben Lunde Larsen kommer samtidig med, at socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen har indkald ministeren til samråd i sagen.

Det sker onsdag eftermiddag på Christiansborg.