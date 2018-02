Nu skal flere huse rives ned: "Ubærligt for dem at opleve"

I slutningen af 60'erne blev 100 familier nær Oksbøl tvunget væk fra deres huse af forsvaret. Nu forfalder husene - trods løfter om det modsatte.

I slutningen af 60'erne blev en mand båret ud af sit hus af politiet. Tvunget væk, da forsvaret skulle bruge området til øvelsesterræn i Oksbøl.

Siden eksproprieringen dengang i 1964 til 1970 har forsvaret haft som opgave at vedligeholde de ejendomme de 100 familier blev tvunget fra. Men med årene er de landbrug, huse og fritidsboliger, som forsvaret overtog, forfaldet mere og mere.

Det står nu så slemt til, at flere af dem er blevet revet ned.

- Når der er gået 50 år og man kun har en nødtørftig vedligehold på sådan nogle bygninger her, så sætter det sig sine spor, siger John V. Jensen, museumsinspektør på Varde Museer.

Så nu kæmper både Varde Museer og Varde Kommune for, at forsvaret - som aftalt - løbende renoverer husene.

- Jeg synes, det er på tide, at vi får råbt vagt i gevær. Vi har noget, der er unikt, siger Vardes borgmester Erik Buhl (V).

De gamle huse fungerer som kulisser i det militære øvelsesterræn. Men Varde Kommune vil kæmpe for at bevare dem. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Den sidste måtte bæres ud

Det var en dramatisk begivenhed, da mere end 100 familier blev tvunget væk fra deres hjem dengang i slutningen af 60'erne.

Flere af dem er stadig berørt af begivenheden den dag i dag. Det ved tidligere sognepræst i området, Egon Lausen.

- Tage Harborg, der døde for to år siden var en ihærdig forkæmper for, at området skulle bevares. Hans svigerfar var såmænd ham, der blev båret ud af politiet. Som den sidste i området. Tages enke og børn bor her stadig, og de er stadigvæk dybt pikerede over, hvis de bygninger, der stadig får lov at stå, hvis de går hen og forsvinder. Det vil være ubærligt for dem simpelthen at skulle opleve, siger Egon Lausen.

Ikke råd til at vedligeholde

Men forsvarets vedligeholdelse af de mange bygninger i området er blevet mindre og mindre i de seneste 50 år. Samtidig har vind, vejr og ubudne gæster været hårde ved bygningerne, der fungerer som kulisser i den militære træning i øvelsesterrænet.

Husene hører under Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvor vedligeholdelsen ikke har topprioritet.

- Generelt set, så handler det om, at vi med vores penge skal vedligeholde alle forsvarets bygninger. Og den type dernede er det, vi kalder kulissebygninger, og de står desværre ikke øverst på vores prioritet, siger Lars Rix, der er major og ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Han vil dog gerne mødes med Vardes borgmester omkring situationen, men kan ikke love noget.

- Vi er som sagt presset på vores økonomiske rammer. Det vil sige, at vi smider ikke unødvendige penge væk på bygninger, som vi ikke skal opretholde, men dialogen synes vi er vigtig i det her tilfælde, og den tager vi meget, meget gerne, siger Lars Rix.