Nu skal flyteknikere uddannes i Kolding

Der er gode kræfter på vej til både Skrydstrup og Billund, når den tekniske skole i Kolding begynder at uddanne flyteknikere. Det har man hidtil kun gjort i København.

Der er fuld gang i den danske luftfart, og med det nye træningscenter i Skrydstrup bliver der endnu mere brug for flyteknikere i fremtiden. Men der var blot indskrevet 66 på flyteknikeruddannelsen ved udgangen af 2017. Det viser tal

fra Undervisningsministeriet.

Hidtil har uddannelsen kun været udbudt i København, men nu bliver det også muligt at tage uddannelsen på Hansenberg i Kolding. Der har længe været et ønske om at få en uddannelse i Jylland for at tiltrække flere unge fra hele landet.

- Det er jo vores kerneopgave at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i denne del af landet, så med den nye uddannelse skaber vi en vis volumen og tilgodeser de virksomheder tæt på os, der har brændende brug for ekstra hænder, siger Morten Kaj Hansen, der er direktør ved Hansenberg.

Der bliver tale om et samarbejde med TEC i København, der i forvejen udbyder uddannelsen. De vil nu oprette en afdeling på Hansenberg, hvor det bliver muligt at tage Grundforløb 2.

- Det er fedt, at vi kan finde ud af at samarbejde på tværs i et marked, hvor der er stor konkurrence, siger Morten Kaj Hansen til TV SYD.

