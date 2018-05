Nu skal Kolding videoovervåges

Efter lang tids debat får Kolding nu endelig videoovervågning. Koldings borgmester byder de nye overvågningskameraer velkommen til byen.

I næste uge går Sydøstjyllands Politi i gang med at afdække, hvilke steder i Kolding der i fremtiden vil have et overvågningskamera hængende.

Læs også Kolding må vente på offentlig overvågning

For lidt over et år siden begyndte debatten om videoovervågning i Kolding. Det skete efter en 39-årig mand blev overfaldet i Torvegade af to mænd.

Koldings Borgmester Jørn pedersen (V) byder de nye kameraer velkommen til byen.

- Vi er rigtig glade for at få den her tryghedsskabende instans op, for det vil betyde, at når der sker et voldstilfælde, så har vi større chancer for at opklare sagen, siger Jørn Pedersen til TV SYD.

Han blev i torsdags kontaktet af politidirektør Jørgen Abrahamsen fra Sydøstjyllands Politi, der fortalte, at politiet nu vil sætte overvågningskameraer op i byen, skriver JydskeVestkysten.

Der sidder jo ikke nogen bemanding og kigger på overvågningen - det er kun, når der er handling, at politiet kigger det igennem. Jørn Pedersen, borgmester, Venstre, Kolding

Sidste år sendte Kolding Kommune en ansøgning afsted om at få del i den millionpulje, som finanslovsaftalen afsatte til at overvåge steder, hvor der er særligt behov for en tryghedsskabende indsats. Og det er nu lykkedes.

- Sandsynligheden for, at vi opklarer sagerne, bliver større med de her overvågningskameraer. Det er så ærgerligt at stå i en situation, hvor vi kunne have opklaret en sag, hvis vi havde videoovervågning, siger Jørn Pedersen.

Og til de borgere, der er bekymrede for videoovervågning i Kolding midtby, der understreger borgmesteren én ting.

- Der sidder jo ikke nogen bemanding og kigger på overvågningen - det er kun, når der er handling, at politiet kigger det igennem, siger Jørn Pedersen.

Læs også Boligområde skal videoovervåges