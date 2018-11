Nu skilter politiet med fartkontrollerne

Sydøstjyllands Politi skilter nu på to farlige vejstrækninger med advarsel om, at her vil der ofte være fartkontrol bl.a. med fotovogne.

Advarselskilte er netop sat op på Horsensvej i Vejle og på Tingvejen ved Give. Begge steder er blandt otte farlige vejstrækninger med jævnlige ulykker, som Sydøstjyllands Politi har særligt øje for. Det er lavere hastighed, der er vores mål - ikke at uddele flest mulige bøder., Jesper Engelund, vicepolitiinspektør, ledere af færdselsafdelingen,Sydøstjyllands Politi Skiltene advarer om fartkontrol og er i Danmark hidtil brugt til at advare om stationær fartkontrol med de såkaldte stærekasser, der i dette efterår er sat op 20 steder fordelt over hele landet. I TV SYDs område er der opsat stærekasser på Tjæreborgvej ved Esbjerg. Nu har Sydøstjyllands Politi fået lov at opsætte skilte på to strækninger, hvor de ofte vil udføre fartkontrol. Foto: Ernst Møller, TV SYD Nu har Sydøstjyllands Politi fået lov at opsætte skiltene på to strækninger, hvor de ofte vil udføre fartkontrol - men på traditionel vis med med fotovogne og laser. - Vi har valgt at sætte skiltene op i håb om, at de i sig selv kan få trafikanterne til at sætte farten ned. Det er lavere hastighed og højere trafiksikkerhed, der er vores mål - ikke at uddele flest mulige bøder, siger lederen af færdselsafdelingen hos Sydøstjyllands Politi, vicepolitiinspektør Jesper Engelund, til TV SYD.