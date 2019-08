Den sidste klipning: Nu stopper Annette

I et halvt århundrede har Anette Bendixen svunget saksen, men nu stopper hun efter et langt liv som frisør.

Saksen studser enderne på det lange hår. Annette tjekker i spejlet, om frisuren passer. Det har hun gjort i godt 50 år, og efter de mange år bag stolen stopper hun.

- Det er jo sidste gang, at jeg klipper dig, siger Anette Bendixen, mens hun klipper sin kundes hår.

- Ja, det har du jo gjort i mange år, siger Inge Jensen, der i dag besøger frisørsalonen for at få studset enderne for sidste gang.

På et tidspunkt skal man stoppe

Det er da også med vemod, at Annette lukker salonen.

- Jeg har været dårlig over det. Jeg var også meget ung, da jeg startede, og nu synes jeg, at jeg er blevet gammel nok til at holde. Man skal også stoppe, mens legen er god.

Det er heller ikke kun Annette, der har blandede følelser, med at hun stopper. Nogle af hendes kunder har været kede af det.

- Der er nogle, der græder, og det berører mig meget. De synes, at jeg skal blive her, nu hvor jeg har været her i så mange år.

Vil savne kunderne

Ud over de mange minder fra salonen er der dog én ting, som Anette Bendixen vil savne allermest.

- Jeg vil savne alt det sociale. Det er et utroligt socialt fag, hvor man hele tiden taler med folk og lærer af hinanden. Man hører kundernes livshistorie, og de hører min. Jeg synes, at det har været utroligt spændende. Man kommer tæt ind på folk, de åbner sig, og det skal man have respekt for.

Efter en lang karriere som frisør vil Annette ud og se Danmark. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Anette skal ud og se

Den garvede frisør vil dog ikke sidde stille, nu hvor hun skal på pension.

- Jeg skal ud og se og opleve verden. Jeg vil ud og se Danmark, som det er. Det vil jeg glæde mig til.

Den 26. august lukker Anette Bendixen salonen. Der vil blive holdt afskedsreception fra klokken 11 til klokken 15.