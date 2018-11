Nu tages første spadestik til opfyldelsen af landsbys hedeste drøm

I fem år har landsbyen Nim ved Brædstrup været uden købmand. Lørdag eftermiddag tages det første spadestik til en spritny dagligvarebutik, som beboerne selv har købt anparter i for 2,7 millioner kroner.

Lørdag eftermiddag bliver trængsel på en mark ved landsbyen Nim, når det første spadestik skal tages til en helt ny dagligvarebutik, der i løbet af de næste måneder vil skyde op på Præstevænget, og efter planen åbner til påsken 2019.

330 borgere i området omkring Nim har købt anparter for lidt over 2,7 millioner kroner i byggeriet af en helt ny 600 kvadratmeter stor butik, der skal huse byens nye "Min Købmand", som dagligvarekæden Dagrofa lejer sig ind i.

Ialt investerer Nims borgere 5,5 millioner kroner i bygningen, hvoraf den sidste halvdel er lånte penge.

Nim får en 600 kvadratmeter stor butik, der skal huse byens nye "Min Købmand", som dagligvarekæden Dagrofa lejer sig ind i

- Det er en stor dag for vores by. Vi har arbejdet længe og hårdt på at få en købmandsbutik. I dag bliver det en realitet, når spaden sættes i jorden, og byggeriet går i gang, siger Jens Pedersen, der er formand for Nim Butikstorv ApS, der er bygherre og udlejer af forretningen til Dagrofa, der har indgået en lejeaftale på 10 år.

Der er omkring 20 borger-ejede butikker i Danmark, som typisk er opstået ved, at en eksisterende købmand har solgt sin skrantende butik til sine bysbørn.

Nim skiller sig ud ved, at der bygges en helt ny butik fra grunden af. Første spadestik til byggeriet tages lørdag klokken 14 på Præstevænget i Nim. Det er Horsens-borgmester Peter Sørensen, (S), der svinger spaden - og Nim Butikstorv ApS byder på øl og sodavand.

- Vi venter mange glade mennesker til begivenheden. Alene de 330 anpartsejere vil jo i sig selv fylde godt, siger en forventningsfuld Jens Pedersen.