Nu trækker de i trøjen igen

"Et Godt Spørgsmål" besøger Oksbøl Kaserne. Værterne Søren Dahl og Dorte Callesen trækker i trøjen. Foto: Metronome Productions

I foråret kunne du se de to eventyrlystne værter stå på skøjter, skære døde dyr op, bage småkager, køre blokart, skære flæskestege og reparere et F-16-fly. Nu er de tilbage igen, hvor de på ny skal stille gode spørgsmål - både til hinanden og til dem, de besøger.

I serien 'Et Godt Spørgsmål' tager vi med TV SYD-vært Dorte Callesen og Radiovært Søren Dahl (kendt fra bl.a. radioprogrammet Dahl på Hack) rundt i Syd- og Sønderjylland. Undervejs møder de mennesker, som udfordrer dem, og så stiller de hinanden quizspørgsmål, som du kan gætte med på.

Det første besøg i denne omgang går til Oksbøl Kaserne, hvor de to værter trækker i trøjen og kommer med ud i felten. Søren Dahl vil bl.a. finde ud af, om der er Nutella i en feltration. Det kan vi afsløre, at det er der ikke.

Feltration fra Oksbøl Kaserne. Kan du se Nutella ?

Men inden de kommer dertil, skal vært Dorte Callesen prøve at køre en af de største kampvogne, der findes - nemlig en Leopard. Det er ikke en nem opgave, da man sidder dybt nede i kampvognen og ikke kan se ud.

Vært Dorte Callesen styrer en Leopard kampvogn, mens der filmes. Foto: Metronome Productions

Produktionsholdet sad fast

Oksbøl Kaserne ligger på et 6500-hektar stort område, og der er langt fra det ene sted til det andet. Samtidig er det mudret og terrænet ikke helt beregnet til almindelige biler. Så da produktionsholdets bil skulle følge efter kampvognen, sad den fast i kampvognenes spor.

I udsendelsen fra Oksbøl Kaserne kommer du dog ikke til at se, at der skal rekrutteres adskillige biler, før det lykkedes at komme fri.

00:24 Vært Søren Dahl "hjælper med" at trække bilen fri. Foto: Metronome Luk video

"Et Godt Spørgsmål" de næste fem søndage.

De næste fem søndage byder programserien ”Et Godt Spørgsmål” - udover besøget på Oksbøl Kaserne - blandt andet også på en forvandling. Dorte Callesen ændres lynhurtigt fra studievært til zombie. De to værter skal også sortere kufferter i Billund Lufthavn, skyde lerduer, producere klodser i Lego House, stemme orgler i Aabenraa og fodre kalve på Barsø. Undervejs skal de også stille gode spørgsmål og ikke mindst svare på dem.

Du kan selvfølgelig quizze med i udsendelsen, men også på tvsyd.dk, hvor du finder en speciel quiz, som du kan udfordre dig selv med. Den har forbindelse til det sted, som de to værter besøger.