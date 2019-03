For mange unge bliver dårlige betalere: Nu underviser lokal bankdirektør dem

I denne uge er der penge og privatøkonomi på skemaet i mange skoler. De får besøg af bankfolk, som vil undervise de ældste klasssetrin i finansiel forståelse og digital sikkerhed.

Ferdinand Rendebo Jepsen er til daglig direktør for Danske Bank i Vejen - men i formiddag var han i aktion som lærer på Grønvangskolen i Vejen.

For sjette år i træk er penge og privatøkonomi på skoleskemaet på folkeskoler i hele landet.

De får besøg af bankrådgivere og bankdirektører, som vil undervise eleverne i 7., 8. og 9. klasse i finansiel forståelse og digital sikkerhed.

Rikke Marloth, der er lærer på Grønvangskolen, håber, at eleverne bliver mere økonomiske bevidste.

- Der er omkring 50.000 unge, der har så dårlig en økonomi, at de bliver registreret som dårlige betalere - og eksempelvis ikke kan få lov at få et mobiltelfon-abonnement. Det er en skidt start at få på voksenlivet, siger bankdirektør Ferdinand Rendebo Jepsen efter dagens gæsteundervisning.

Pengeugens gode råd om penge Undgå impulskøb. Brug kun de penge, du har besluttet dig for at bruge.

Spar op til større ting. Selv om du sparer små beløb op hver måned, bliver det hurtigt til mange penge.

Lad være med at låne til forbrug. Det bliver dyrt i længden, og du kommer til at betale mange penge i renter og gebyrer.

Læg et budget for din økonomi. Husk at tage højde for uforudsete udgifter

Prioritér dine penge. Du har ikke råd til alting – så find ud af, hvad du helst vil have.

Rikke Marloth, der er lærer på Grønvangskolen håber, at eleverne bliver mere økonomiske bevidste.

- De skulle gerne komme til at tænke sig om, inden de lader sig friste af reklamer for "billige" lån på tv og nettet, siger Rikke Marloth efter dagens undervisning om sund økonomi.