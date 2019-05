Marianne er arbejdsløs: Nu vil hun cykle sig til en praktikplads

Kommune samarbejder med lokal forening om at få unge ledige ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. De bruger cykelmotion som motivation.

De sorte mountainbikes kommer susende på stien ind gennem skoven. De gule trøjer lyser op og forsvinder. De seks unge ledige - fra 20 til 26 år - er til træning. Køreglæden er stor. Humøret er højt.

- Jeg er pisseglad for det, siger Nils Heesch, Varde.

Det med at cykle ligger mere til nogen end for andre. Kristian Pallesen er helt vild i varmen og vil bare køre. Marianne Smedegård er på den del af holdet, der døjer lidt med gårsdagens træning.

- Hvis jeg må sige det, så har jeg faktisk ondt i røven. Jeg har ikke været ude at cykle i mange år, siger hun med et grin.

Motion skal give motivation

De to unge er med på cykelholdet, som Varde Kommune har sat. De unge har af forskellige årsager ikke rigtigt fundet fodfæste på arbejdsmarkedet og er på uddannelseshjælp (offentlig ydelse for unge under 30 år uden job eller i uddannelse).

Det er jo en god mulighed for os unge. Nils Heesch, ledig, Varde

Nils Heesch, Varde: - Vi har fået en god mulighed her. Foto: Finn Grahndin

Nu skal de motiveres gennem motion, så de enten får et job eller kommer i gang med en uddannelse.

- Jeg vil gerne på SOSU-skolen, men først vil jeg gerne i praktik, siger Marianne Smedegaard.

Nils Heesch vil bare gerne have et arbejde. Det er stort set ligegyldigt hvad.

Eksamen: 110 kilometer

Projektet foregår i samarbejde med Varde Cykelklub, som er med til at træne de unge. ProVarde vil hjælpe de unge med at finde praktikpladser. Center for Sundhedsfremme tjekker dem undervejs i forløbet. Varde Kommune har købt cykler og tøj - og står for motiverende samtaler.

De vil allesammen det her, og de giver den en skalle. Tommy Dan Pedersen, job- og uddannelseskonsulent, Jobcenter Varde

Cykelholdet træner fire gange om ugen. To gange med Varde Cykelklub. Målet er, at de allerede den 18. august skal tilbagelægge sidste etape af løbet "Cykel for Sagen" fra Herning til Varde. Lig med 110 kilometer.

- Det kunne jeg klare i dag, siger Kristian Pallesen og stejler med mountain-biken.

Cyklen er en gulerod

Hvis fire af de unge på holdet både gennemfører de 110 kilometer OG kommer i job eller starter en uddannelse, får de lov at beholde deres cykel.

- Du må ikke spørge hvorfor, men det motiverer mig faktisk. Hvem vil ikke gerne have sådan en lækker cykel, siger Marianne Smedegaard.

Styrt

Den 22-årige kvinde har røde rifter på det ene ben.

- Ja, jeg var nede at ligge et par gange under træningen i går. Jeg så ikke, at en af de andre kom kørende bagfra, og vi kom til at støde sammen. Så faldt jeg, fortæller hun uden at kny.

Senere på dagen er det Jesper Gissemann, der styrter - og lander i et buskads fyldt med brændenælder. Han rejser sig op og rækker kækt to arme i vejret. Tænderne bider han sammen, da hans ben efter fem minutter ligner noget fra en film om byldepest.

Tommy Dan Pedersen, job- og uddannelsesleder, Jobcenter Varde: - De unge har allerede nu fundet sammen som gruppe og hjælper hinanden. Foto: Finn Grahndin

Giver den en skalle

Chefen på cykelholdet er Job- og uddannelseskonsulent Tommy Dan Pedersen fra Jobcenter Varde. Han deler ikke alder med de unge og må erkende, at nogle af de yngre har bedre ben end ham.

- Men det er kun godt. De vil allesammen det her, og de giver den en skalle. Allerede nu kan man tydeligt mærke sammenholdet, og det er vigtigt, hvis de skal videre, siger han.

Nils Heesch siger det kort:

- Det er jo en god mulighed for os unge.

De syv på cykelholdet: Alex Larsen, Nicklas Andersen, Tommy Dan Pedersen, Jesper Gissemann, Nils Heesch, Kristian Pallesen, Marianne Smedegaard. Foto: Finn Grahndin

Andre kommuner har også arbejdet med cykelhold for at motivere unge udenfor arbejdsmarkedet. Det gælder f.eks. Vejle, Hedensted, Aabenraa og Vejen.

Cykelholdene og andre initiativer bliver hjulpet godt på vej af en lav arbejdsløshed. I Varde er der 2,7% arbejdsløshed (status i marts måned 2019).