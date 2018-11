Nu vil minister helt til bunds i havbrugsrod

Der er så mange problemer med tilladelser og godkendelser af de danske havbrug, så Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) nu vil have alt på bordet. Socialdemokraterne er dog ikke imponeret over, at ministeren først reagerer nu.

Alt for mange ubesvarede spørgsmål omkring bl.a. placeringstilladelser og tilsyn sætter nu gang i en kulegravning af hele havbrugsområdet. - Det bekymrer mig, og jeg kan ikke leve med, at der er så meget usikkerhed omkring hele det her område, siger Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Tilbage i oktober måned viste en undersøgelse, at flere havbrug ikke havde de nødvendige placeringstilladelser. Derfor skal alt på bordet, lyder det fra ministeren. Kaldt i samråd Socialdemokraternes miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, havde onsdag kaldt ministeren i samråd om rodet i havbrugsbranchen, og han glæder sig over, at ministeren nu reagerer. - Jeg er tilfreds med, at der nu kommer en kulegravning af hele området, det har vi ventet på længe, siger Christian Rabjerg Madsen til TV SYD. Ulovlige sølvlaks Det er sagen om ulovlig opdræt af sølvlaks på Hjarnø Dambrug, der for alvor har sat fokus på brancen Jakob Ellemann- Jensen erkender altså nu, at der skal en grundig undersøgelse til. - Situationen er uholdbar, og vi er nødt til at få ryddet op og skabt os et overblik, så vi kan styrke administrationen af området, siger ministeren. Kulegravningen forventes at være klar i midten af 2019, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.