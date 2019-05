Numsegramser dømt og udvist af landet

En 28-årig syrisk mand er idømt fire måneders fængsel og udvisning for i 17 tilfælde at have opsøgt kvinder på cykel og befølt dem på numsen.

Kvinder i Esbjerg kan gå i fred på gaden igen. Ikke siden anholdelsen af en 28-årig mand i januar, har der været tilfælde af numsegramseri mod kvinder, mens de gik eller cyklede i byens gader. Torsdag faldt der nemlig dom i sagen mod en 28-årig syrisk mand, der var tiltalt for 17 tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Manden, der bor på Fanø, blev fundet skyldig i samtlige anklagepunkter. Han modtog dommen, selvom han gennem hele forløbet har erklæret sig uskyldig. Fængsel og udvisning Manden blev anholdt den 23. januar, da en 18-årig kvinde udpegede ham som gerningsmanden. Kort før kl. 23.00 anmeldte hun, at hun havde været udsat for et nyt tilfælde af numsegramseri, da hun gik i Nørregade i Esbjerg, hvor den nu dømte cyklede op bag hende og greb fat i hende. Kort efter anholdt en patrulje en mand, der svarede til det signalement, som den 18-årige kvinde havde givet til politiet. Næste dag blev den 28-årige mand varetægtsfængslet ved retten i Esbjerg. Den 28-årige mand blev idømt fire måneders fængsel og udvisning af landet.