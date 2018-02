Ny asfaltmaskine øger både sikkerhed og tempo

Entreprenørgården i Aabenraa Kommune har opfundet en helt ny asfaltmaskine, som både giver mere sikkerhed og gør det lettere at reparere huller i vejen.

Asfaltmaskinen er den eneste af sin slags i Danmark.

Den nye asfaltmaskine er bygget op af en lastbil og en varmekasse, og et løbebånd, der fører asfalten ud foran lastbilen. I fællesskab med en specialist i vognopbygning har Entreprenørgården fået finpudset og produceret ideen, som allerede nu har vakt stor interesse i branchen.Den skaber forbedringer på både sikkerheds- og effektivitetsområdet, og så er den opfundet og udviklet af Entreprenørgården i Aabenraa Kommune.

Maskinføreren arbejder nu foran maskinen frem for bagved. Det beskytter mod påkørsler bagfra. Samtidig stiger føreren ud i højre vejside i stedet for venstre. Det sikrer, at føreren konstant føler sig mere tryg på vejen.

- Vi kigger løbende på, hvordan vi kan forbedre vores arbejdsmiljø og vores effektivitet, og med vores nye asfaltmaskine har vi fået de to ting kombineret, forklarer områdeleder Frank Hansen, Aabenraa Koimmune.

Driftschef hos Entreprenørgården i Aabenraa Kommune, Søren Nielsen, kan også se fordelene ved virksomhedens nye opfindelse.

- Der findes jo ikke noget tilsvarende i Danmark, så det er da noget, vi er stolte af. For dem, der bruger maskinen, er der også nogle klare forbedringer på sikkerheden og effektiviteten. Vi løser opgaven med én mand i stedet for to fordi maskinopbygningen er blevet bedre, siger Søren Nielsen.