Tirsdag blev en ny bilterminal indviet på Esbjerg Havn. 60.000 kvadratmeter med plads til 3.000 spritnye biler.

Flere end 70.000 biler kommer hvert år til Danmark via Esbjerg Havn. Virksomheden Scandinavian Auto Logistics står for at klargøre og videredistribuere bilerne, og i dag tirsdag kunne de indvie en 60.000 kvm. stor terminal i Østhavnen, der skal gøre det nemmere for dem at transportere de tusindvis af biler rundt på havnen.

- Det er en stor dag i dag. Vi tager Nordeuropas mest moderne havne-bilterminal i brug med plads til 3.000 biler, fortæller Michael Lodberg, kommerciel direktør ved Scandinavian Auto Logistics.

Vi tager Nordeuropas mest moderne havne-bilterminal i brug med plads til 3.000 biler. Michael Lodberg, kommerciel direktør ved Scandinavian Auto Logistics

I forbindelse med de nye havneområder på Østhavnen fik Esbjerg Havn i efteråret lavet en ny tilkørsel til havnen, der kører via en eksisterende rundkørsel direkte ind til havneområdet. Det giver gode logistiske forudsætninger for den nye terminal, fordi lastbilerne kan forvente at spare både tid og brændstof, når de har mulighed for at køre direkte fra terminalen og ud på E20-motorvejen.

- Vi modtager ca. 100 skibe om året, og vi har i flere år haft behov for at få nye arealer på havnen. Nu er vi endelig på plads med et område, hvor vi effektivt kan losse og laste skibene, og jeg forventer, at der allerede om en måned er helt fyldt op med spritnye biler, fortæller Michael Lodberg.

Den nye terminal placeres i Østhavnen. Området er her fotograferet med en drone i marts 2018. Foto: Christer Holte

En god mavefornemmelse

Kort før jul sidste år samlede Blue Water Shipping en række aktiviteter på en 116.000 kvm. nyanlagt multi-terminal i Østhavnen, hvor DFDS-skibene nu løber an, og med den nye bilterminal er havnen snart fuldt udbygget.

Det er dejligt, at vi også her kan være en vigtig spiller på det danske marked. Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester, Esbjerg

For Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), er der ingen tvivl om, at den nye terminal er en del af en positiv udvikling i byen.

- Terminalen er et eksempel på, at det går godt. Der er virksomheder, der vækster, der bliver skabt nye arbejdspladser, og med den nye terminal er de fysiske rammer lagt for fortsat vækst, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester, Esbjerg og fortsætter:

- Så mavefornemmelsen er rigtig god, for det er dejligt, at vi også her kan være en vigtig spiller på det danske marked.