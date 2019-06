Ny bisontyr sætter gang i løjerne i dyrepark

I Givskud Zoo har man skiftet den gamle bisontyr ud med en yngre model, som skal sørge for, at køerne får kalve på samme tid på året.

Den gamle bisontyr i Givskud Zoo kunne ikke længere klare at gøre alle køerne drægtige på samme tid af året, og det er målet for Givskud Zoo. Derfor valgte de at skifte tyren ud, så de fik en ny og yngre tyr ind i flokken. Det naturlige for bisonerne er nemlig, at de alle får kalve indenfor en kort tidsramme i løbet af foråret.

- Det giver den fordel i naturen, at der er masser af mad til mor - og dermed også til kalvene. Og ved at alle kalvene kommer på samme tid, kan de rovdyr, der er i området, ikke nå at spise dem alle sammen, siger Kim Skalborg Simonesen, der er biolog i Givskud Zoo.

Resultatet blev syv små bisonkalve

Tiltaget med at få en ny tyr er lykkes. Lige nu har Givskud Zoo syv bisonkalve, som er kommet til verden indenfor en måned. Det er de glade for, for det skabte uro i flokken, når køerne kom i brunst igen og igen og fik kalve på forskellige tidspunkter.

- Når der er uro i flokken hele tiden, så giver det risiko for flere skader på kalve og køer. Derfor er det også vigtigt for os at holde den naturlige måde for dyrene at være på her, siger Kim Skalborg Simonsen.