Ny bog gør dig klogere på genforeningen

Kong Christian den 10. ridder over grænsen ved Frederikshøj. Datoen er den 10. juli 1920. Efter at have krydset den dansk-tyske grænse til hest taler kongen til de fremmødte: "Min første hilsen til sønderjyderne skal være et 'velkommen hjem'".

En ny bog udkommer i morgen, tirsdag, og den dykker ned i årene frem mod Genforeningen i 1920. Forfatter og historiker Simon Kratholm Ankjærgaard bruger personer, uddrag fra aviser og dagbøger, erindringer og breve til at fortælle om et drama, der kunne have fået Danmark til at se anderledes ud den dag i dag.

I 2020 er det 100 år siden, at den historiske dag i danmarkshistorien fastlagde den nuværende danske grænse mod syd, hvor Sønderjylland blev genforenet med resten af Danmark.

Simon Kratholm Ankjærgaard har fået mere indsigt i, hvad der lå bag genforeningen af Sønderjylland med resten af landet.

- Det har været helt fantastisk at dykke ned i, for det har også været en øjenåbner for mig. Det vi har taget for givet, at Danmark ville blive genforenet med det tabte land, har overhovedet ikke været naturgivet. På så mange planer og på så mange tidspunkter kunne det være end meget anderledes, og det er også noget af det, jeg skriver om i bogen, siger forfatteren.

Bogen, ”Genforeningen 1920. Da Danmark blev samlet”, er skrevet i samarbejde med Ole Sønnichsen.

Du kan læse et uddrag af bogen herunder.

Kong Christian den 10. red over grænsen ved Frederikshøj med pigen, Johanne, på den hvide hest i 1920. Foto: Pressefoto fra bogen, "Genforeningen 1920. Da Danmark blev samlet".