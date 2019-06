Klimatosser, kage mellem tænderne og forkert tillykke med graviditeten: Ny bog sætter fokus på pinlige og akavede situationer

Filosof udgiver ny bog, der skal hjælpe os med at håndtere akavede situationer.

Kender du situationen, hvor du slipper en lidt for kraftig vind, mens der er andre til stede, giver et kram, hvor modparten helst ville give et håndtryk eller kommer til at sige tillykke med graviditeten til en kvinde der ikke er gravid?

Når kjolen sætter sig fast i nylonstrømperne efter et toiletbesøg, så man kan se ens røv, når man går hen ad gaden. Det er ret pinligt. Thilde Fjord Madsen, studerende, Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg

Den slags pinlige øjeblikke har filosof og tidligere formand for det etiske råd, Jacob Birkler, skrevet en bog om: Pinlige øjeblikke, akavede situationer og dobbeltmoralske skrupler.

- Det er pinligt, fordi man afviger fra det udtryk, man gerne vil vise, forklarer Jacob Birkler.

Han sætter i bogen fokus på, hvad der er på spil, hvad der sker og hvad vi gør. Samtidig giver han værktøjer til, hvordan vi håndterer den slags situationer.

- Man kan både gøre situationen mere pinlig, for at skabe en scene og udstille pinligheden. Men man kan også bruge humoren til at afvæbne mange pinlige øjeblikke. Når vi bringer latteren frem, er det væk, fortæller Jacob Birkler i bogen.

TV SYD tog en tur på gaden i Esbjerg, for at høre, hvilke situationer vi synes er pinlige. For vi kender dem alle.

- Hvis man er kommet afsted i det pæne tøj, og folk ser lidt underligt på én. Så opdager man, at der hænger en flig af skjorten ud gennem den åbne lynlås. Det synes jeg er pinligt, griner pensionist Steen Christiansen.

Thilde Fjord Madsen er studerende på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. Hun synes generelt ikke, at der er så mange ting der er pinlige. Og så alligevel.

- Hvis der sidder chokoladekage eller birkes fast i tænderne, og ingen har sagt noget i en hel dag. Det er ikke så fedt. Eller når kjolen sætter sig fast i nylonstrømperne efter et toiletbesøg, så man kan se ens røv, når man går hen ad gaden. Det er ret pinligt.

I det hele taget er der mange hverdagssituationer, som kan være pinlige.

- Når man går ind i en lygtepæl eller træder i en hundelort. Det synes folk er helt vildt pinligt, forklarer Jesper Schwartz, der er SSP-forebygger i Esbjerg.

Pinligt ikke at tage ansvar

Vi skal altid være store nok til at sige, det var mig der var idiot i den sammenhæng. Preben Rudiengaard, byrådsmedlem, Venstre, Esbjerg Kommune

Men han tænker også dybere, og ser frem mod folketingsvalget på onsdag.

- Nu har vi grundlovsdag om et par dage. Grundloven er det fundament, vi bygger det hele ovenpå. Så hvis folk ikke respekterer grundloven, og de rettigheder vi har - og ikke handler og tager ansvar ud fra det - så synes jeg, det er pinligt.

Jeg var en idiot

Faktisk kan politik skabe mange pinlige situationer. Det kan byrådsmedlem for Venstre i Esbjerg Kommune, Preben Rudiengaard, tale med om.

- Min gode veninde Pia Kjærsgaard har da uden tvivl fundet det pinligt, bagefter, at hun begyndte at sige klimatosser. Sådan har jeg også sagt noget, som jeg fortryder umiddelbart efter.

Han nævner et politisk eksempel mere.

- Hr. Hønge, der stillede op til EP-valget for SF. Han befandt sig i en voldsomt pinlig situation. Så vi skal altid være store nok til at sige, det var mig der var idiot i den sammenhæng, slutter Preben Rudiengaard.

Jacob Birkler understreger, at bogen ikke er en instruktionsbog. For det kan man ikke, forklarer han.