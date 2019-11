Ny boks gør Black Friday grønnere

- Med de her bokse kommer man aldrig til at køre forgæves med en pakke, for vi ved præcist hvilke rum, der er tomme.

Ordene kommer fra Allan Kaczmarek, som er grundlægger af og direktør i virksomheden SwipBox i Sønderborg.

Han er manden bag en ny generation af pakkebokse, som snart kommer til at stå overalt i Danmark. De skal sikre, at de mange pakker, vi køber på nettet, når frem til modtageren på en mindre forurenende måde, end de gør i dag.

Smart teknologi

Pakkebokse har eksisteret i flere år. De står typisk i supermarkeder og på banegårde, men den nye type bokse kan stilles op overalt.

De kræver hverken en stikkontakt eller internetforbindelse. Via bluetooth og en app på brugernes telefoner fodrer automaten SwipBox’ servere med opdaterede informationer om, hvilke pakker der bliver afleveret, og hvilke der bliver hentet.

- På den måde har systemet altid præcist styr på, hvornår det giver mening at sende en bil afsted med en pakke, siger Allan Kaczmarek.

Pakkemængder vokser voldsomt

Teknologien bag boksene betyder, at de både kan bruges til at sende og modtage pakker, og SwipBox håber at få flere danskere til at vælge at få deres pakker leveret i en pakkeboks, når den står tæt på bopælen.

- I dag kører pakkepostkurererne ofte forgæves ud med pakker til folk, der ikke er hjemme, og det kan vi undgå, hvis vi vil, siger Allan Kaczmarek til TV SYD.

- Pakkemængden vokser med 15-20 procent om året, og i år fragtes der ca. 100 millioner pakker, så det er en stor miljøudfordring, vi står med, siger han.

Verdensmål i centrum

Det er SwipBox’ arbejde med FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, der har været drivkraften i udviklingen af de nye pakkebokse, fortæller Allan Kaczmarek.

Allan Kaczmarek forventer, at mange nærbokse kan nå at være sat op inden Black Friday og julehandlen får de eksisterende pakkebokse til at segne under vægten af pakker. Foto: Pia Thordsen/ TV SYD

- Bæredygtig udvikling betyder noget for de unge. Det betyder noget for vores mulighed for at rekruttere nye medarbejdere, at vi tænker bæredygtigt, og så har vi helt grundlæggende et mål om at gøre tingene bedre for den næste generation, siger han til TV SYD.

Virksomheden har taget fire af de 17 verdensmål til sig. Det er mål ni om industri, innovation og infrastruktur, mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion og mål 17 om partnerskaber.

Åbent for alle

- Partnerskabsdelen består dels i, at vi sammen med PostNord har stiftet selskabet Nordic Infrastructure, som skal stå for udrulningen af 10.000 nærbokse i Danmark, og så består den i, at det er en åben infrastruktur, vi laver, som alle leverandører af pakkepost kan bruge, fortæller Allan Kaczmarek.

Genbrug sparer CO2

Når det gælder ansvarlig produktion og CO2-udledning, har virksomheden arbejdet med at bringe nærboksenes strømforbrug så langt ned, at de kan klare sig med et enkelt batteri i boksenes forventede levetid på 10 år.

Alt i boksene kan desuden genbruges.

De kan laves om til flyvemaskiner eller sodavandsdåser, når vi ikke længere kan bruge dem. Allan Kaczmarek, grundlægger og direktør, SwipBox, Sønderborg

- De kan laves om til flyvemaskiner eller sodavandsdåser, når vi ikke længere kan bruge dem, fortæller Allan Kaczmarek.

På den måde spares der også CO2, fordi omsmeltning af aluminium kun bruger fem pct. af den mængde CO2, der udledes, når der skal produceres nyt aluminium.

- Det kan godt være, at vores produkter i sig selv er en dråbe i havet, men det, vi gør her, rækker ind i fremtiden, og det betyder noget. Det er der ingen tvivl om, siger Allan Kaczmarek til TV SYD.

Et boost til landdistrikter

Når nettet af nærbokse er fuldt rullet ud, forventer SwipBox, at de kan være med til at forhindre fortsat affolkning af landområderne.

- Vi tror på, at landområder, som i dag har langt til nærmeste butik - eller områder, som mister deres sidste butik - bedre vil kunne holde på indbyggerne, hvis de kan få varer leveret meget tæt på, hvor de bor, siger Allan Kaczmarek til TV SYD.

Teknologien i nærboksene betyder, at man kan få leveret alt fra computere til madvarer i boksene.

- Madvarer på køl vil blive leveret i emballage, der kan holde maden kold, og afhængigt af temperaturen udenfor vil forbrugerne få en besked om, at de skal hente deres madvarer inden et bestemt tidspunkt, hvis kølekæden ikke skal brydes, forklarer Allan Kaczmarek.

Hos Landdistrikternes Fællesråd udtrykker formand, Steffen Damsgaard, glæde over de nye muligheder:

- Jeg synes, det lyder som en god mulighed for landdistrikter, som i dag har langt til nærmeste butik eller pakkepostshop. Men det forudsætter naturligvis, at folk ikke ser det som en mulighed for at svigte deres egen nærbutik og i stedet købe ind på nettet, siger Steffen Damsgaard til TV SYD.