Ny borgmester: Jeg kommer kun sjældent hjem til aftensmaden

Siden årsskiftet har Jesper Frost Rasmussen været i spidsen for Esbjerg Kommune. Han er glad for jobbet, men oplever også, at borgmesterposten er tidskrævende.

Der er blevet plads til en computer på det gamle skrivebord, der er helt uden alt det der moderne hæve sænke, og der er også kommet nye plakater op på væggen.

Men ellers er det begrænset, hvor mange fingeraftryk Jesper Frost Rasmussen har nået at sætte på kontoret på Esbjerg Rådhus.

Men der har heller ikke været tid til at gå op i kontorindretningen, siden han overtog posten efter kommunens mangeårige borgmester Johnny Søtrup.

Travlhed hver dag

- Jeg har stort set ikke sagt nej til noget de første 100 dage og har derfor brugt tiden på at være ude til små og store arrangementer, været på virksomhedsbesøg og klippet snore, fortæller Jesper Frost Rasmussen til TV SYD.

Efter 24 år med Johnny Søtrup i spidsen for Esbjerg Kommune fortæller den, stadig næsten, nye borgmester, at det er et helt bevidst valg at bruge den første tid på at komme ud og møde borgerne så meget som muligt.

- Det er en enorm spændende rolle at være borgmester, hvor rigtig mange gerne vil tale med én om små og store ting, og så er man jo kommunens talsmand udadtil, siger Jesper Frost Rasmussen.

Man er borgmester døgnet rundt alle ugens dage, også når jeg går en tur på gågaden med min familie, når jeg er ude og handle eller til idræt med mine børn. Jesper Frost Rasmussen, borgmester

Stort spring fra viceborgmester til borgmester

Jesper Frost Rasmussen blev valgt ind i Esbjerg Byråd i 2009 og blev 1. januar 2014 udpeget til 1. viceborgmester. Derfor er det politiske arbejde heller ikke nyt for den 43-årige Venstre-politiker, men han oplever alligevel, at det gør en stor forskel at blive borgmester.

- Man er borgmester døgnet rundt alle ugens dage, også når jeg går en tur på gågaden med min familie, når jeg er ude og handle eller til idræt med mine børn, siger Jesper Frost Rasmussen.

Hvis Esbjergs nye førstemand selv skal gøre status, mener han, at det har været en god start for det nye byråd, men hvordan han klarer opgaven som borgmester, det vil han overlade til andre at bedømme.

Som borgmester er der mange opgaver. Her er det åbningen af Danske Havnes kongres i Musikhuset. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Ris og ros fra den anden fløj

Han skal roses for, at han har rakt hånden ud for et bredt samarbejde i byrådet. John Snedker, Socialdemokratiet

I byrådet er der kun et spinkelt flertal bag den nye borgmester, og det kan blive en udfordring for ham, mener socialdemokraten John Snedker, der ved kommunalvalget kæmpede med Jesper Frost Rasmussen om borgmesterkæden.

- Han skal roses for, at han har rakt hånden ud for et bredt samarbejde i byrådet. Det er vi som oppositionens største parti selvfølgelig tilfredse med, siger John Snedker til TV SYD.

Men lidt ris er der også til den nye borgmester, for John Snedker mener ikke, at Jesper Frost Rasmussen har haft en tydelig politisk plan for de første 100 dage på posten.

Jesper Frost Rasmussen 43 år



Privat: Gift, har to drenge samt en papdatter



Job: Uddannet ingeniør, direktør ved Din Forsyning



Politik: Medlem af Esbjerg Byråd siden 2009

