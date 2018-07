Ny brandstation er på vej to år efter brandmænds værste mareridt

I november 2016 brændte brandstationen på Kegnæs - og nu er en ny brandstation på vej.

Natten til den 24. november 2016 oplevede medlemmerne af Kegnæs Frivillige Brandværn en brandmands værste mareridt - deres egen brandstation brændte.

Da branden blev opdaget, var der ikke noget at stille op for de lokale brandfolk, der dog fik reddet garagen og deres slukningskøretøjer, så de fortsat kunne slukke brande på halvøen Kegnæs, der er forbundet med det sydlige Als med en smal tange.

Brandværnet har siden branden haft lejet mandskabslokale i forsamlingshuset ved siden af den den brandhærgede bygning samt lånt en toiletvogn.

Nu indstiller Beredskabskommissionen i Sønderborg Kommune, at der bygges en ny brandstation på Kegnæs til 2,8 millioner kroner.

- Det er en løsning, som anerkender, at Kegnæs har et lille, velfungerende brandværn, at der er tilknyttet en nødbehandleraftale med Region Syddanmark, og at der simpelthen er for langt til naboværnene til, at vi kan forsvare ikke at have en station på Kegnæs, siger borgmester Erik Lauritzen, (S), Sønderborg Kommune.

Borgmester Erik Lauritzen roser medlemmerne af Kegnæs Frivillige Brandværn for tålmodighed efter branden og for beredvilligt at stille op og tilbyde frivillig arbejdskraft nu, hvor man skal i gang med en genopbygning.

Garagebygningen skal renoveres, og der er brug for at etablere opholdsrum, omklædningsrum, bad og toilet i en nybygning.

Meningen er, at kommunen går i dialog med brandmændene for at finde ud af, hvor meget de kan bidrage med for at nå det bedst mulige resultat for pengene.