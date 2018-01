Ny café skal hjælpe børn fra misbrugsfamilier

2600 børn i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner vokser op i familier med alkoholmisbrug. Nu får de en café, de kan mødes i.

Hundredvis af børn og unge går alene rundt med de negative oplevelser, der ofte følger med opvæksten i en familie, hvor mor eller far er alkohol- eller stofmisbruger.

Fra den 31. januar får de et sted at mødes med andre børn og unge i samme situation. En nye café i Esbjerg – drevet af frivillige.

Det er Projekt Ballast, der står bag cafeen. Ballast tilbyder i forvejen børn og unge, der vokser op i misbrugsfamilier, 14 ugers behandling i form af individuel rådgivning og gruppesamtaler med professionelle behandlere.

- Vi kan mærke på mange af de børn og unge, der kommer hos os, at de ikke er parate til at slippe os, når de 14 ugers behandling er slut, siger frivilligkoordinator i Ballast, Lise Hvarre, til TV SYD.

Mange af disse børn og unge oplever ikke en normal hverdag derhjemme. I den nye café vil de få lov til at opleve, hvordan en almindelig familie fungerer. Lise Hvarre, frivilligkoordinator, Projekt Ballast

Med den nye café får disse børn og unge mulighed for at bevare forbindelsen hinanden og med Ballast efter endt behandling.

Man behøver dog ikke have været i behandling for at komme i cafeen. Den er åben for alle børn og unge fra misbrugsfamilier.

Cafeen henvender sig til børn unge i alderen 11 til 25 år. Den vil være åben fra klokken 16-19 hver onsdag, og klokken 18 vil der blive serveret mad, som de unge laver sammen med de frivillige.

Den nye café drives af Ballast, som er et projekt under KFUM’s Sociale Arbejde – finansieret af Socialstyrelsen.