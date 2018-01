Ny café skal hjælpe børn i misbrugsfamilier

Tusindvis af børn vokser op i familier med alkoholmisbrug. Det kan give store problemer senere i livet. En ny café i Esbjerg skal hjælpe børnene.

- Børnene er belastede, fordi de holder på en kæmpe hemmelighed. Det er et tabu, der giver dem en følelse af skyld. Både blandt venner og skolekammerater holder de på hemmeligheden, og det kan være rigtig hårdt for børnene, siger frivilligkoordinator i Ballast, Lise Hvarre, til TV SYD om problemstillingen.

Derfor slår café Ballast i Esbjerg onsdag dørene op for børn og unge fra 11-25 år i Esbjerg, Fanø og Varde kommuner. Hver onsdag fra klokken 16 til 19 kan de få gratis, professionel hjælp til at håndtere følelser og styrke deres sociale og personlige kompetencer.

Mange af dem kan ikke forstå deres egne følelser og kan ikke føle glæde, for det har der ikke været så meget af derhjemme. Derfor kan de blive meget udadreagerende. Lise Hvarre, frivilligkoordinator, Ballast

- Brugerne er ikke kun børn af hardcore alkoholikere. Det er også dem hvor mor og far har gode jobs, men drikker alt for meget, når de kommer hjem. De familier hvor det hele ser fint ud udadtil, forklarer Lise Hvarre.

På landsplan anslår Sundhedsstyrelsen, at 122.000 børn lever i familier, hvor en eller begge af forældrene drikker for meget. I vores område ligger tallet - skønsmæssigt - på 18.000, og i Esbjerg, Fanø og Varde kommuner er det omkring 3.600 børn. De får nu et sted at gå hen, når hverdagen bliver for tung.

- I caféen må de komme så meget de har lyst til. Der er trygge rammer, og de behøver ikke at holde på hemmeligheder. Vi vil gerne skabe et fællesskab, hvor de kan føle sig fri, lege, spille spil og gå ture – som supplement til deres individuelle samtaler og gruppebehandlinger.

Café Ballast på Kirkegade 4 i Esbjerg bliver drevet af frivillige. Der en café, hvor børn af alkoholikere kan komme ind fra gaden - også selvom de ikke i forvejen er tilknyttet Ballast.

- Selve behandlingen, der hovedsageligt er samtaleterapi, og projektet Ballast har eksisteret siden januar 2017. Nu åbner vi Café Ballast – til dem der ikke er helt klar til at slippe os. Man kan også komme, selvom man ikke er i behandling. Komme ned og få en snak – og se hvad det er for noget, fortæller frivilligkoordinatoren.

Både behandlingstilbuddet og caféen hjælper de unge med deres personlige udfordringer.

- Vi arbejder med leg og følelser, for at få hjernen og hjertet til at hænge sammen. Mange af dem kan ikke forstå deres egne følelser og kan ikke føle glæde, for det har der ikke været så meget af derhjemme. Derfor kan de blive meget udadreagerende. De kan ikke forstå, hvorfor de handler sådan – i en situation som ikke nødvendigvis kræver det.

Der er allerede en række unge i behandling – og ifølge frivilligkoordinatoren er der ikke nogle lignende tilbud i området.

- Vi har flest i behandling fra 10 år og opefter. Især mange 17-18-årige, der kommer fra gymnasiet, som er mere krævende end i folkeskolen. Der er et stort arbejdspres og de skal også have et socialt liv – og så skal de samtidig være den lille voksne derhjemme. Det er et stort pres, de ikke kan overskue, slutter Lise Hvarre.

Du kan læse meget mere om mulighederne for hjælp på Projekt Ballasts hjemmeside.

