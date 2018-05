Ny cykelrute skal fremme turismen

I dag åbnede den nye nationale cykelrute "N8 - Østersøruten", der går gennem Haderslev, Aabenraa og Sønderborg. Ruten skal fremme turismen i de sønderjyske kommuner.

Ruten går gennem 17 danske kommuner med cirka 100 kilometer i de tre sønderjyske kommuner Haderslev, Aabenraa og Sønderborg. Den blev åbnet i dag og fik blandt andet borgmestrene fra Haderslev og Aabenraa kommuner, Hans Peter Geil og Thomas Andresen, op på cyklerne.

Borgmestrene fra Haderslev og Aabenraa kommuner, Hans Peter Geil og Thomas Andresen, var på cyklerne til åbningen. Foto: Destination Sønderjylland

- Det er så dejligt at kunne fejre åbningen af "N8 - Østersøruten". Det har jeg glædet mig til. Det er virkelig en god mulighed for at vise cykelturisterne de dejlige steder og den smukke natur Aabenraa Kommune har, for eksempel vores fantastiske kyster og strandområder, siger Aabenraa Kommunes borgmester Thomas Andresen.

Åbningen var arrangeret af Destination Sønderjylland og fandt sted ved Genner Hoel og den nye Bike Station ved Haderslevvej, som er en del af Østersøruten. Bike Station er en cykelreparationsstation, der har alt det grej cyklisterne har brug for, hvis de selv eller cyklen har mistet pusten og trænger til en opfriskning.

Langs ruten er der tilføjet afstikkere, hvor turisterne kan opleve den sønderjyske natur og kultur for eksempel Camino Haderslev Næs eller Løjt Land sløjfen.

Skal fremme turismen

Østersøruten skal fremme udviklingen af turisme i de sønderjyske kommuner og er støttet af Interreg 5A-projektet REACT, som er et samarbejde mellem Danmark og Tyskland om at støtte og udvikle turismen i østersøområdet. Ruten følger cykelstier og veje gennem smuk natur til flotte kyststrækninger, flere byer og seværdigheder i Sønderjylland.

- Østersøruten er endnu et konkret initiativ, hvor vi bygger en turistoplevelse op omkring den natur, vi ved, vores gæster holder så meget af. I Sønderjylland har vi fokuseret på at udvikle de servicetilbud, der efterspørges af cykelturisterne, så vi på vores del af ruten har certificerede overnatningssteder, servicestationer og sågar arrangerer bagagetransport. Dermed tror vi på, at vi er i stand til at skabe omsætning for turisterhvervet, hvilket jo i sidste ende er målsætningen med turismeudviklingen i vores område, siger Karsten Justesen, direktør Destination Sønderjylland.

Cykelkort over den sønderjyske del af Østersøruten.