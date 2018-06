Ny dansk-norsk flyrute åbner i dag

I dag får en ny direkte rute mellem Bergen og Billund luft under vingerne. Ruten vil blive fløjet tre gange om ugen året rundt.

Det er flyselskabet Widerøe, der fra i dag sender fly direkte fra Bergen til Billund. Den nye rute skal blandt andet gøre det lettere for erhvervslivet at rejse frem og tilbage ikke mindst i forhold til de mange links, der er mellem olieindustrien i Bergen og Vestdanmark.

- Vi forventer også, at de mange norske studerende, der læser på vestdanske universiteter og de mange norske håndboldspillere, der folder deres talenter ud i danske klubber, vil benytte den direkte forbindelse, siger marketingchef Jesper Klausholm, Billund Lufthavn. Han peger på, at ruten også vil være en genvej for de norske turister, der hvert år besøger Legoland og de vestdanske storbyer.

Ruten indvies klokken 12.30 i dag og er Jan Hessellunds første i hans egenskab af administrerende direktør for Billund Lufthavn.

Widerøe er et norsk flyselskab, der med 1,5 millioner passagerer er Nordens største regionale flyselskab.