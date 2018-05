Ny direktør renser ud på skandaleramte VUC Syd

Tre vicedirektører fra VUC Syd er blevet suspenderet, mens deres ansvar i skolens mange skandalesager undersøges.

Tre vicedirektører på VUC Syd er tirsdag blevet suspenderet, og VUC Syd-direktør Asbjørn Nielsen oplyser til TV SYD, at han nu vil indstille til en tjenestelig undersøgelse af de tre topchefer.

Det skal undersøges, om de tre vicedirektører har haft et medansvar for et overforbrug under den tidligere ledelse, der blandt andet omfattede kunstkøb, udlandsrejser med ringe fagligt indhold, dyre biler og ansættelse af ledelsens og bestyrelsesformandens familiemedlemmer.

Har brug for afklaring og ro

De utallige skandalesager, som VUC har været indblandet i, udløste i begyndelsen af året kritik fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

- Undersøgelsen bliver en advokatundersøgelse, og så længe den står på, er de tre vicedirektører suspenderet, siger VUC Syds dirketør, Asbjørn Nielsen, til TV SYD.

Han håber, at advokatundersøgelsen kan gennemføres forholdsvis hurtigt.

- Vi har brug for en afklaring og at få skabt troværdighed og ro om vores arbejde. Derfor er den her advokatundersøgelse nødvendig, siger han.

Direktør: Vi står med en alvorlig situation

Desuden har VUC Syds nye bestyrelse bedt Asbørn Nielsen om at igangsætte en advokatundersøgelse af den tidligere bestyrelse, som blandt andet bestod af Haderslev-borgmester H.P. Geil. Det skal også undersøges, hvorvidt VUC Syds tidligere revisor skal indbringes for revisornævnet.

- Der er ikke nogen tvivl om, at vi står med en alvorlig situation på hænderne, som i min optik bunder i en række kontrol- og ledelsessvigt. Det kræver et alvorligt modsvar, siger Asbjørn Nielsen.

Asbjørn Nielsen vil ikke over for TV SYD gå nærmere ind i personsager på skolen og vil derfor ikke fortælle, hvem i ledelsen der er suspenderet.

Asbjørn Nielsen tiltrådte som direktør for VUC Syd den 1. maj i år.

