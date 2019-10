Ny EfB træner:- Det kan godt blive en rigtig svær omgang

Det bliver en af de store EM-helte fra 92, der fremover skal stå i spidsen for EfB.

Og Lars Olsen er udmærket godt klar over, at der nu venter en stor opgave med at få holdet til at hente nogle flere point.

For med sølle 9 point i de første 14 kampe skal der tages ordentlig fat, hvis holdet skal spille sig væk fra den nuværende næstsidsteplads i superligaen.

Defensiven skal på plads

- Vi skal først og fremmest prøve at spille til nul, så skal det offensive nok komme, lyder det fra den nye cheftræner.

Lars Olsen fortæller, at han har set flere af EfBs seneste kampe, og han synes, holdet gør det rigtig godt mellem felterne.

Men der er mangler både i det defensive og i det offensive spil, og her bliver den første vigtige opgave at sørge for, at der bliver lukket færre mål ind.

Det bliver ikke kønt

- I vores situation handler det om at få nogle point. Det handler ikke om, at det skal være kønt at se på, fortæller den erfarne træner.

- Det kan sagtens blive tough. Det er jo en sæson, hvor der skal findes tre nedrykkere, siger Lars Olsen.

Minder lidt om Randers

Lars Olsen fortæller, at han på forhånd ikke kender meget til hverken Esbjerg som klub eller Esbjerg som by. Men han synes, at Esbjerg minder meget om Randers, hvor han var træner fra 2003 til 2007.

Første kamp for den nye træner bliver allerede fredag den 1. november.

Hjemme på Blue Water Arena skal holdet møde AC Horsens.

Et af de hold som EfB helst skal hente point mod, hvis de vil længere op i tabellen.