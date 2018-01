Ny efterskole til børn med indlæringsvanskeligheder

Der er kun én efterskole for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder, og den ligger på Sjælland. Det vil to kvinder fra Varde gøre noget ved.

Det hele begyndte med, at Else Marie Fogs datter ville på efterskole.

- Det har alle hendes søskende været, og jeg har selv været efterskolelærer i 15 år, og vi troede, at der var masser af muligheder, fortæller Else Marie Fog til TV SYD

Men det var der ikke, viste det sig. Datteren, Anne Mette, er født uden hypofyse, og det giver en masse indlæringsproblemer.

Der er godt nok ni specialefterskoler i Danmark, men de otte er for børn med specifikke diagnoser, for eksempel autisme. Kun én henvender sig til børn med svære generelle indlæringsproblemer. Og den ligger i Karise på Sydøstsjælland.

- Det er 540 kilometer, når vi skal hente og bringe, siger Else Marie Fog.

Så var der ikke andet at gøre end at starte sin egen. Else Marie Fog er gået sammen med Stine Tryk, der har været støtteperson for Anne Mette i en periode. De har kig på Årre gamle rådhus. Det ligger tæt på Årre Skole og Helle Hallerne, så den nye skole kunne leje sig ind i sportsfaciliteterne der.

Der skal 24 elever til at starte en efterskole, men initiativtagerne er optimistiske og regner med at starte den nye efterskole i sommeren 2009. Der skal være stiftende møde i skolekredsen den 22. januar på Årre Kro.

Læs også For kvik til specialskole: Gustav vil på særlig efterskole