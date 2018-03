Ny fælles ansøgning giver nyt håb om fredning af Skamlingsbanken

Drømmen om at fremtidssikre Skamlingsbanken som nationalt samlingssted med sjælden natur, besøgscenter og folkemødeplads er kommet et skridt nærmere.

Nu gøres forsøget igen. Skamlingsbanken skal gøres både større og mere tidssvarende, og denne gang er Kolding Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (NF) sammen med Klokkestabelfonden, Skamlingsbankeselskabet og private lodsejere nået til enighed om fælles forslag til en ny fredning af området.

I juni 2017 afviste Fredningsnævnet et oprindeligt forslag, da planerne ikke kunne rummes inden for den eksisterende fredning. Efter parterne er nået til enighed, prøver de at søge igen med et forslag om at få erstattet fedningen fra 1936 med en ny udvidet fredning.

Fredningsområdet udvides

Den nuværende fredning omfatter 35 hektar og har primært til formål at sikre udsigten fra toppen af Skamlingsbanken, hvor den nye fredningsansøgning lægger op til en fredning af hele 128 hektar.

Formålet med den nye fredning er at sikre både udsigter, landskab, kultur- og naturværdier samt rekreative interesser.

- Efter det overraskende afslag i Fredningsnævnet i 2017 gik vi i dialog med DN om i fællesskab at rejse en helt ny fredning. Selvfølgelig har der været forskellige holdninger undervejs, men den fælles ambition om at fremtidssikre Skamlingsbanken for kommende generationer har heldigvis vejet tungere, og det fortjener alle parter stor ros for, siger borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune.

Nyt fredningsforslag af Skamlingsbanken Foto: Kolding Kommune

Også DN glæder sig over resultatet.

- Med det nye fredningsforslag er vi tro mod den gamle fredning samtidig med, at et enestående landskab med værdifuld natur sikres for fremtiden. Der er ingen tvivl om, at vi står stærkere, når vi i fællesskab rejser en fredningssag, som alle parter står bag, inklusiv lodsejerne, siger Esben Christoffersen, formand for DN Kolding.

Det videre forløb

Nu skal forslaget til fredning behandles i Kolding Byråd. Hvis politikerne siger ok, kan ansøgningen sendes videre til Fredningsnævnet inden sommerferien. Behandlingen af fredningsforslag kan vare op til to år, men parterne håber, at denne sag kan gennemføres hurtigere, da den rejses i fællesskab af DN og Kolding Kommune, og da alle lodsejere er involveret i projektet.

Hvis man ønsker at høre mere om fredningsforslaget, er der info-møde for alle interesserede den 21. marts klokken 16.30 på Restaurant Skamlingsbanken.

Ny fredning af Skamlingsbanken - plads til alle behov og hensyn Besøgscenter, nuværende restauration og parkeringsområde

Folkemødeplads: På et areal sydøst for Højskamlingen bliver der gjort plads til store folkemøder som Opera i det fri

De kulturelle mødesteder: På området med Klokkestablen og monumenterne på Højskamlingen kan der fortsat afholdes arrangementer, som knytter sig til områdernes historie

Naturområder, hvor det primære formål er biodiversitet

Naturområder med friluftsfaciliteter som f.eks. naturlegeplads, madpakkehus og sheltere

Områder der af hensyn til de unikke udsigter fra Skamlingsbanken skal holdes fri for afgrøder, der kan hæmme udsigten

Skovområder med hjemmehørende arter, med fokus på løvskov.

