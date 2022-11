Det er det engelske flyselskab Eastern Airways, der fremover vil tage turen over Nordsøen fra Esbjerg Airport. Tre gange om ugen - mandag, onsdag og fredag.



Humberside er, såvel som Esbjerg, de seneste år blevet centrum for grøn energi, og er en kendt energihub, der forsøger at tiltrække flere virksomheder og mere arbejdskraft. Det kan betyde øget samarbejde mellem de to energibyer.