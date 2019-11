Ny formand for SSF på tinge

To formænd - en for det danske mindretal i Sydslesvig og en for Folketinget - mødtes i dag. Foto: TV 2

Det er tradition, at bestyrelsen for Sydslesvigsk Forening, SSF, der repræsenterer det danske mindretal i Sydslesvig, besøger Folketinget her i november.

Gitte Hougaard-Werner blev valgt som formand i lørdags, og i dag var hun afsted for første gang som formand.

- Det har været en spændende dag at stå op til. Jeg har været med før, men det er første gang, at jeg er her som formand, siger den nyvalgte repræsentant for danskheden syd for grænsen til TV SYD.

I formiddag mødte SSF-delegationen Folketingets præsidium og blev vist rundt af Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, (Soc.dem.).

- I alle de år, jeg har været med i politik, har der været et stærkt forhold mellem Danmark og det danske mindretal syd for grænsen, fortæller formanden.

- Det er det, vi lever og arbejder for, dansk sprog og dansk kultur. Og sådan nogle ture, som den vi er på i dag, er med til at styrke forholdet endnu mere, siger Gitte Hougaard-Werner.