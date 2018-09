Ny friskole holdt en måned - fik ikke statstilskud

I august slog Lindeskolen dørene op for 22 elever. Skolens ledelse var sikre på, at skolen ville blive en succes. Onsdag måtte de meddele, at der var for få elever tilbage, og at skolen derfor må lukke.

Det kræver mindst 14 elever for at få statstilskud til at drive en skole. Lindeskolen i Aabenraa havde seks elever, da fristen udløb tirsdag aften.

Der skal mere oplysning til, og så skal flere forældre turde at sende deres børn dertil. Jesper Schultz, formand, Lindeskolen

Allerede i udgangen af august var den nye grønne friskole i problemer, da elevtallet var faldet fra 22 til minimumskravet, og den usikkerhed fik flere forældre til at trække deres børn ud.

Derfor kom det heller ikke som et chok for formand Jesper Schultz, at skolen med seks tilbageværende børn måtte dreje nøglen om.

- Skolen er blevet taget godt i mod, men folk vil gerne se tingene an, og det har været en lidt stor kamp, fortæller han til TV SYD.

Friskolen åbnede som et tilbud for blandt andre særligt sensitive børn. Lindeskolen bød på fag som livskundskab, mindfulness og meditiation. Da skolen åbnede var ledelsen ikke i tvivl om, at det anderledes skoletilbud faldt et godt sted. Det er Jesper Schultz stadig ikke i tvivl om til trods for lukningen:

- Vi vidste jo, at vi havde det rigtige koncept, vi havde den helt rigtige form for undervisning og skole for de sensitive børn. Det var vi helt sikre på, og det er vi stadig sikre på.

Et nyt forsøg

Ifølge Jesper Schultz var skolen for sårbar på grund af det lave antal elever, da nogle naturligt flytter eller finder ud af, at skolen ikke er for dem.

Men han vil forsøge igen. Der arbejdes på at få en ny friskole på benene i 2020, og her skulle der gerne være et minimum på 35 elever ved åbningen. Og en idé til større rekruttering har Jesper Schultz allerede: Prøveundervisning.

- Der skal mere oplysning til, og så skal flere forældre turde at sende deres børn dertil, siger han.

Forældrene til de seks tilbageværende elever vil også gerne fortsætte. Lige nu skal de finde ud af, hvor deres børn skal undervises indtil den nye friskole muligvis åbner.

- De forældre, der er tilbage, vil gerne fortsætte, men de kan jo ikke betale en lærerløn, siger Jesper Schultz.

Han nævner hjemmeskoling som en mulighed, ellers må forældrene skrive deres børn op i nye skoler. Men at de sidste forældre stadig vil være med, er Jesper Schultz glad for.

- De er kæmpe ildsjæle, og det er det, der skal til for at drive det.

Lokalerne, hvor Lindeskolen holdte til, står lige nu i venteposition. Fjordskolen i Aabenraa er blevet tilbudt at låne dem, ellers er ledelsen i tale med boligforeningen om anden løsning for at opretholde lokalerne.