Ny gågade betyder et års bøvl og rod inden midtby står skarp

Det vil tage et år at renovere gågaden i Horsens. Arbejdet går i gang til sommer.

Gravearbejdet til renoveringen af Søndergade, Jessensgade og Torvet i Horsens går i gang op mod sommerferien -og den endelige indvielse af pladsen forventes medio 2019.

- Vi havde håbet, at vi både kunne komme i gang og få gaden færdig lidt hurtigere. Men vi må erkende, at der var flere ting end ventet, vi skulle tage højde for, siger Jens Heslop, direktør i Horsens Kommunes Teknik- og Miljøafdeling i en pressemeddelelse.

Planlægningen af projektet er sket i samarbejde med den nedsatte Midtbygruppe, der består af repræsentanter fra gadens beboere, butikker og brugere. Handicap- og Ældrerådet har også været inddraget i processen.

Arbejdet tilrettelægges så der tages størst muligt hensyn til konfirmationer ved kirken i foråret og caféernes udeservering i sommermånederne. Endelig er det blevet vedtaget at frede gaden i december, hvor der ryddes pænt op og hvor arbejdet indstilles. Dette gøres af hensyn til julehandlen.

Under renoveringen vil der blive lanceret en række forskellige bylivsaktiviteter, som skal gøre det spændende at komme i gågaden på trods af arbejdet. Der vil bl.a. blive opstillet et udkigstårn hvorfra man kan følge med i arbejdet og der vil blive inviteret kunstnere til at lave midlertidige kunstværker på den gamle belægning inden den fjernes.