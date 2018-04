Ny kampagne skal få bilister til at passe på vejarbejdere

Børnetegninger skal få bilister til at sænke farten, når de kører forbi vejarbejdere. Det er formålet med den nye kampagne ”Pas på min far”.

Du er sent på den og suser afsted i bilen på vej til arbejde. Du ser vejskiltet, der viser, at du skal sænke farten på grund af vejarbejde. Du letter ikke foden fra speederen, for du har travlt. Det scenarie skal en ny kampagne fra 3F og Asfaltindustrien forhindre.

Vi får fingeren eller bliver dyttet efter. Trafikanterne kan også finde på at råbe eller skrige efter os Rene Smidt, entreprisechef, YIT Danmark.

- Vi skal prøve at se, om vi kan få trafikanterne til at tænke sig lidt bedre om. Vi oplever dagligt, når vi går ude på vejen, at der er utålmodige og vrede trafikanter, siger Rene Smidt, der er entreprisechef ved YIT Danmark, til TV SYD.

Under titlen ”Pas på min far” skal vejskilte med børnetegninger sikre, at utålmodige bilisterne overholder færdselsreglerne og ser børnenes forældre, mens de arbejder på de danske veje, så børnene får deres mor og far hjem fra arbejde i god behold.

- Når vi arbejder på vejene, så oplever vi, at trafikanterne er utålmodige og ikke lige kan vente de der 30 sekunder ekstra. Vi får fingeren eller bliver dyttet efter. Trafikanterne kan også finde på at råbe eller skrige efter os, siger Rene Smidt.

De nyeste tal fra Vejdirektoratet viser, at der i 2016 var 240 uheld og ulykker ved vejarbejdsområder, og i 54 af tilfældene var der personer, der kom til skade.

