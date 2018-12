Ny komedieserie skal sætte fokus på kvindelige gameres hårde onlineliv

En ny fiktionsserie fra TV SYD om gameren Sandra handler om de fordomme, kvindelige gamere bliver mødt med. Julie Zangenberg skal spille hovedrollen.

Man skal ikke være tyndhudet, når man som kvinde spiller computerspil.

For unge, kvindelige gamere bliver mødt med hån og fordomme, når de griber mus og tastatur. Derfor gemmer mange kvinder sig bag anonyme navne online for at undgå de nedladende kommentarer. Men det skal være slut nu.

Selvfølgelig kan unge kvinder spille mindst lige så godt som unge mænd. TV SYDs direktør, Betina Bendix

En ny fiktionsserie fra TV SYD ved navn ”GG Horsens” handler om den 22-årige hovedrolle Sandras kamp for at blive taget alvorligt som gamer.

- Det er en serie, hvor vi på humoristisk vis går løs på de fordomme, der florerer i gamermiljøet. Selvfølgelig kan unge kvinder spille mindst lige så godt som unge mænd, siger TV SYDs direktør Betina Bendix.

Erfaren skuespiller, uerfaren gamer

Det er skuespiller Julie Zangenberg, der skal spille hovedrollen Sandra. Julie Zangenberg startede sin film- og tv-karriere tilbage i 2002, da hun spillede ’Klatretøsen’, og siden har hun medvirket i en lang række tv-serier og film.

Hendes erfaringer med computerspil begrænser sig dog til titlerne ’Sims’ og ’Diablo’ – alligevel ser Julie Zangenberg frem til at blive klogere på gamermiljøet.

- Hele det her andet univers, som begynder næsten at være lige så stort som vores eget. Det, synes jeg, er virkelig interessant og dykke ned i og prøve og finde ud af, hvad det er.

- Jeg glæder mig til, at jeg skal besøge forskellige gamere og turneringer og selvfølgelig grundlæggende lære at game selv. Det glæder jeg mig helt vildt til, lyder det fra hovedrolleindehaveren.

’En historie til min datter’

Morten Urup er idémanden bag serien, men Julie Zangenberg skal være med til at lave manuskriptet til serien. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Det er filminstruktør Morten Urup, der står bag fortællingen om den kvindelige gamer Sandra. Han spiller selv computerspil, og inspirationen til historien har han blandt andet fundet i sin egen datter.

- Det er en historie til min datter, Alberte, indleder instruktør Morten Urup.

- Jeg vil rigtig gerne have, at hvis Alberte en eller anden dag beslutter sig for, at hun gerne vil spille computerspil, så skal der ikke være et eller andet, der holder hende tilbage. Den her serie kan forhåbentligt være med til, at nogle piger har lyst til at stå frem og sige: ’Jeg spiller da også’.

Det er også en af årsagerne til, at TV SYD er gået ind i projektet, fortæller Betina Bendix.

- Vi skal være med til at fjerne fordomme. Det, synes jeg, er en public service-opgave. Det kan vi så gøre ved at vise, at det godt kan lade sig gøre at være gamer og pige.

Første TV SYD-fiktionsserie i årtier

Serien er den første fiktionsserie fra TV SYD i flere årtier. Tidligere har TV SYD dog haft succes med programmet ’Tæv Din Teenager’, der også handler om at game.

- Vi skal have bedre fat i de unge. Det er en del af vores public service-forpligtelse. Og vi ved, at dramaserier, der foregår i miljøer, de unge kender, er vanvittigt populære i målgruppen. Derfor er tiden inde til at eksperimentere, siger Betina Bendix.

Serien bliver produceret af Wasabi Film for TV SYD og støttet af Horsens Kommune, Den Vestdanske Filmpulje og TV 2 / ØSTJYLLAND.

Serien får premiere næste efterår.

